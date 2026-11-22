domingo 22 de noviembre de 2026 | 6:04hs.

El gobernador Hugo Passalacqua tomó una batería de medidas a favor de los estudiantes de Misiones. Por un lado, anunció la prórroga del Boleto Estudiantil Misionero (BEM) hasta el martes 22 de diciembre de 2026 y, a su vez, puso en marcha las pasantías pagas para jóvenes técnicos, de entre 18 a 25 años.

El gobernador reglamentó el programa Técnicos en Acción e inauguró en Puerto Rico la primera Estación Misiones de la Universidad Popular

En esa línea, el mandatario provincial encabezó en Puerto Rico la inauguración de la primera Estación Misiones de la Universidad Popular de Misiones (UPM), un espacio pensado para conectar las capacitaciones en oficios con posibilidades concretas de desarrollo laboral y económico. La idea es ampliar las oportunidades de quienes se forman, generando ámbitos donde los conocimientos adquiridos puedan convertirse en servicios, productos, emprendimientos e ingresos. De esta manera, detallaron, la formación no queda limitada al aula, sino que encuentra nuevos canales para vincularse con el mercado, los consumidores y las actividades productivas de cada localidad.

En ese marco, la Estación Misiones UPM funcionará como una vidriera para alumnos y egresados de la Universidad Popular de Misiones. También permitirá promover la gastronomía regional, con la participación de personas capacitadas en cocina, panadería, pastelería y elaboración de alimentos, y ofrecer espacios para comercializar sus producciones. Además, el proyecto incorpora una dimensión turística y territorial.

Sobre Técnicos en Acción

El programa Técnicos en Acción, creado por el Decreto Nº 2164 a fines de octubre, fue reglamentado esta semana por el Gobierno de Misiones.

La medida establece el registro de pasantes y empleadores, los formularios de inscripción, el acuerdo individual de pasantía y las condiciones de formación, seguimiento y certificación. Está a cargo del Ministerio de Trabajo y Empleo, y su objetivo, según la ministra Silvana Giménez, es “facilitar el acceso de los jóvenes a su primera experiencia laboral formal”.

La idea es permitir trabajar sin dejar de estudiar, hasta 4 horas diarias o 20 horas semanales. Representará un ingreso al estudiante que recibirá una asignación equivalente al 50% del salario mínimo, vital y móvil. Con ello tendrá cobertura de salud a cargo del Seguro Provincial de Salud y una experiencia real, de 2 a 18 meses, en empresas y organismos públicos de la provincia. Pueden participar jóvenes de 18 a 25 años que cursen los dos últimos años de secundaria técnica, cualquier año de una tecnicatura superior o formación profesional, en instituciones públicas o privadas, con atención específica para jóvenes con discapacidad que estén desocupados.

Las empresas que quieran sumarse deben estar formalmente inscriptas, no haber realizado despidos masivos en los seis meses previos y comprometerse a no reemplazar trabajadores permanentes por pasantes.

Otra alternativa

El programa se suma a la Escuela Misionera de Oficios, que dicta cursos gratuitos orientados a la industria en Eldorado, Oberá y San Vicente. El procedimiento de inscripción todavía no fue difundido y se gestionará a través del Ministerio de Trabajo y Empleo.