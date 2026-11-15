La movilidad jubilatoria se pagará en tres etapas

Son aumentos previsionales a ser afrontados por la Provincia

domingo 15 de noviembre de 2026 | 6:04hs.

El gobierno de Misiones abonará entre este mes de noviembre/ diciembre (devengado de noviembre), con fondos propios, los aumentos jubilatorios del IPS ante la falta de transferencias nacionales y la deuda previsional de Nación que se eleva a unos $300 mil millones a fines de 2024.

Se establecieron tres etapas. La primera a ejecutarse en este mes de noviembre en que se abona el 25%. La segunda etapa está prevista en marzo 2027, cuando se elevará al 50% y la tercera etapa, prevista para julio 2027 en que se cancelará la deuda.

Indicaron que los plazos podrán adelantarse si hay fondos y que esta medida, prioriza la certidumbre económica del sector pasivo. Desde la administración provincial, resaltaron que todo lo previo fue posible bajo la gestión del bloque de legisladores de Movimiento por lo que Viene, al ratificar el compromiso con los adultos mayores mediante una solución integral, equitativa y previsible.