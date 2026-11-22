Estiman unos $600 millones diarios para mantener el BEM

domingo 22 de noviembre de 2026 | 6:04hs.

El gobierno provincial prorrogó el Boleto Estudiantil Misionero (BEM) hasta el martes 22 de diciembre de 2026. La medida alcanza a estudiantes de todos los niveles educativos y rige en todas las modalidades de transporte público de la provincia. La extensión permitirá que quienes cuentan con el beneficio sigan viajando sin costo para asistir a clases, rendir exámenes y completar las actividades de fin de año.

Se calcula entre 500 y 600 millones de pesos diarios para mantener vigente el BEM. Desde Educación lo presentan como un soporte vital para la economía familiar. Promulgado en 2015, el boleto se consolidó como una de las políticas públicas más inclusivas de la provincia. A lo largo de más de una década de vigencia, se convirtió en una política estructural dentro del esquema de inversión social de la provincia y alcanzó cerca de 400 mil beneficiarios durante 2025. El beneficio cubre los niveles inicial, primario, secundario, universitario y superior.