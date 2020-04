“Quizás lo que nos deje la pandemia sea el hábito de lavarnos las manos"

Domingo 12 de abril de 2020

Por María Elena Hipólitointerior@elterritorio.com.ar

Personajes de la televisión reconocidos por su preocupación por la limpieza y evitar los gérmenes como Monica Geller en Friends o Sheldon Cooper en The Big Bang Theory no están tan alejados actualmente de la realidad de los argentinos. Es necesario hacer, sin embargo, una diferenciación, puesto que los dos primeros responden a comportamientos obsesivo-compulsivos y los segundos a una medida obligatoria para hacerle frente a la pandemia del coronavirus.En ambos casos, no obstante, la higiene cumple un papel fundamental para combatir cualquier enfermedad. Frente al coronavirus, principalmente, el arma más eficaz es el lavado de manos con agua y jabón, dado que éste es capaz de romper la corteza del virus y destruirlo.“Hay enfermedades del sistema respiratorio y digestivas que con el lavado de manos uno las puede controlar tranquilamente. Hay enfermedades infecciosas de la piel para las que una de las medidas fundamentales a tener en cuenta es tener las uñas cortas y limpias. Lo de limpias es una utopía en un niño, pero si uno los acostumbra -y quizás esto nos quede después de la pandemia que nos está azotando-, pueden generar el hábito de lavarse las manos”, sostiene, en diálogo con El Territorio, el médico Oscar López, uno de los encargados del Servicio de Infectología del Hospital Pediátrico de Posadas y con experiencia de casi cuatro décadas en el sistema sanitario misionero.El profesional coincide en que después de todo esto, el mundo será otro y entre tantas conclusiones que dejará, el hábito de la higiene para prevenir cualquier enfermedad será uno de ellos.La cuarentena, la distancia de un metro y medio entre las personas en filas de supermercados y bancos y el lavado de manos son fundamentales para evitar los contagios.“El lavado de las manos no es sólo ponerlas debajo del chorro de la canilla y un poquito de jabón, sino que lleva un tiempo. Para los niños, y también para los adultos, cantar el Cumpleaños Feliz dos veces mientras me lavo es más que suficiente, de 30 a 40 segundos es lo ideal”, enseña.“Siempre debe ser primero frotando la palma de las manos, frotando entre los dedos, después el dorso de las manos. Luego tomar el pulgar, que suele ser un dedo abandonado en el lavado de manos, y lavarlo particularmente a él. Por último, la yema de los dedos sobre la palma de las manos para terminar de limpiar ambas partes”, añade.Y destaca: “Se lavan también las muñecas y lo ideal sería secarse las manos con una toallita descartable y con esa misma cerrar la manivela de la canilla y tirarla”.Sin embargo, al volver de compras a la casa es necesario lavarse bien las manos. Se aconseja la limpieza de las bolsas, rociarlas con agua con lavandina, también higienizar cada uno de los envases que se puedan lavar con agua y jabón, la verdura y la fruta también: mezclar 10 mililitros de lavandina en 1 litro de agua.Por otra parte, recomienda no olvidarse de la higiene de los automóviles, ya que el virus vive entre dos y tres días en superficies como plástico y acero inoxidable. Volante, palanca y asientos deben ser limpiados con solución de lavandina con agua o alcohol al 70%.“Estas medidas son todas válidas, no son exageradas”, insiste el profesional de la salud frente a las recomendaciones.“Particularmente lo que se dice -y esto es pronosticar en medicina, hay fórmulas epidemiológicas para eso- es que la pandemia terminará, supongamos el 1 de junio, pero el coronavirus va a seguir circulando, no va a ser pandémico pero va a producir esporádicamente enfermedades. Es lo mismo que el dengue, que vino y se quedó a vivir con nosotros y lo estamos sufriendo este año”, explica.Y agrega: “Vemos países como Japón y China que viven permanentemente con tapabocas, barbijos o mascarillas antes de la pandemia y probablemente muchos de nosotros sigamos con esa costumbre”.López está de acuerdo con los otros epidemiólogos que sostienen que en Argentina la carrera contra el Covid-19 tiene una gran ventaja y por ello hace hincapié en que para que esto siga de esa manera es necesario extremar todas las medidas de higiene, medir las exigencias, alimentarse bien, tomar mucha agua.“Son todos elementos que nos van a ayudar a sobrellevar lo que seguramente va a venir. Lo que no queremos que vengan son los 500 o 600 casos por día, sino que se mantenga como ahora, lo que nos dice que estamos haciendo las cosas bien y la cuarentena está amesetando la curva”, finaliza.