Sospechoso por el crimen de Klaren en Puerto Esperanza negó cometer el asesinato y confesó ser contrabandista

Adrián Timoteo V. (32), por ahora único detenido por el homicidio de Guillermo Julio Klaren (58), fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y dio su versión en su indagatoria. Con el avance de las investigaciones se advirtió la presencia de otros dos teléfonos en la zona donde fue hallada la víctima, con características de Paraguay.

martes 10 de noviembre de 2026 | 18:33hs.

Adrián Timoteo V. (32), el primer sospechoso por el crimen de Guillermo Julio Klaren (58) -hallado sin vida dentro de su vehículo con al menos 10 disparos de arma de fuego- en un camino terrado de la localidad de Puerto Esperanza-, fue trasladado al Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú para tomar el primer contacto con la justicia.

El hombre de 32 años fue llevado por efectivos policiales para que pueda designar abogado defensor y posteriormente acceder a su audiencia de indagatoria, donde además de ser notificado de las pruebas en su contra tuvo la oportunidad de dar su versión de los hechos.

En ese marco, El Territorio pudo saber mediante fuentes con acceso al expediente que Adrián Timoteo V. después de escuchar los cargos en su contra decidió declarar ante el magistrado Martin Brites, contando por qué la señal de su celular estaba en la misma zona que de la víctima.

A la hora de declarar, el hombre reconoció que sí estaba en la zona al momento del hecho, aunque negó rotundamente haber participado en el crimen de Klaren. Para ello, optó por confesar que estaba cometiendo otro delito: el contrabando.

En tanto, luego de su indagatoria y ser imputado provisoriamente por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, Timoteo fue nuevamente trasladado a una sede policial para continuar detenido mientras se prosigue con las pericias de rigor y recolección de más pruebas.

Teléfonos de Paraguay

Justamente, sobre los avances de las investigaciones por parte de los profesionales, este medio pudo consignar que se trabaja con la señal de dos teléfonos celulares que tienen característica de Paraguay, que pertenecería a dos hombres y que impactan en la misma antena y celda del teléfono del hasta el momento único detenido y de la víctima.

Sobre la relación de Timoteo con estos dos hombres, el acusado en su indagatoria reconoció que sí estuvieron con él durante su actividad de contrabando durante ese día, pero que eran desconocidos para él.

Ahora, los pesquisas trabajan para poder identificar y dar con el paradero de esas dos personas y de esta forma determinar si estuvieron directamente involucrados con la cruenta muerte de Klaren.