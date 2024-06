Sostener la educación cuando la salud está en riesgo | El Territorio

Informe de Domingo

Sostener la educación cuando la salud está en riesgo

La salud no les permite compartir el aula con sus compañeros de siempre. Puede ser por quince días o durante meses, pero no se quedan sin aprender. Los chicos que deben guardar reposo en su casa o acudir al hospital cuentan con la modalidad educativa hospitalaria y domiciliaria, con maestras que los visitan en sus habitaciones o domicilios. La tarea no es sencilla y la empatía y la contención son imprescindibles. La historia y las historias, los protagonistas y los nosocomios con escuela propia.

domingo 09 de junio de 2024 | 1:30hs.

Eldorado es una de las ciudades con escuela hospitalaria y los primeros meses del año ya atendió a más de 200 chicos. //Foto: Matías Bordón.