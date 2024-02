Guaymas y su arte autodidacta que representó a Misiones entre los escultores

domingo 18 de febrero de 2024 | 6:05hs.

Casi 50 años residiendo en Oberá, dónde se desarrolló como artesano, aprendiendo de colegas que le enseñaron todos los secretos. Autodidacta también y de gran imaginación para crear verdaderas obras de arte.

Así es Bonifacio Guaymas (75), oriundo de la localidad Tiu Punco, del departamento Tafí del Valle, Tucumán. Llegó a la Capital del Monte en el 75 y en principio no le daba importancia a las artesanías, a pesar que viene de una familia de artesanos.

“Mi mamá hacía artesanía en telares y mi papá con cuero crudo. Me crié entre artesanías, pero no le daba importancia porque dónde vivíamos no había mucho y en Misiones sí aprendí y pude desarrollarla”, empezó relatando.

Una vez radicado en Tierra Colorada, don Guaymas recorrió varias localidades y en Aristóbulo del Valle se encontró a un grupo de escultores con quienes aprendió el arte de dar forma a la madera. “En Aristóbulo, vi que estaban haciendo esculturas con diferentes herramientas y me dije: 'esto es lo mío'. Hablando con ellos aprendí de los diferentes formones que usaban”, explicó.

Desde ese momento empezó a invertir en herramientas. “La escultura me atrapó. Timoteo Rivas fue quien me enseñó, pero luego fui autodidacta, haciendo esculturas chicas, en principio”, detalló.

Una vez que se afianzó con sus trabajos y sintió confianza, empezó a presentarse en concursos. La primera vez que logró un segundo puesto fue en la Facultad de Artes de Oberá y así, con el modelaje que hacía de las maderas, empezó a participar de diferentes ferias.

Al interiorizarse en la cultura propia de esta tierra, comienza a buscar representar a Misiones en encuentros de escultores. “Cuando la Provincia me descubre, ve mis trabajos como escultor, me auspicia para que participe y los represente en diferentes encuentros de escultores”, comentó orgulloso Guaymas.

Una de las anécdotas que atesora es la de su primer viaje a Colón, Entre Ríos. “Hice una selección y viajé, pero cuando llegué me encontré con maderas grandes y artistas con motosierras. Yo tenía herramientas y esculturas pequeñas. A partir de allí, volví a Oberá y me compré una motosierra para los encuentros”, contó entre risas.

En ese encuentro de Colón, modeló un lagarto con una lechiguana de un metro y medio, claro que los artesanos le prestaron la motosierra para hacer su obra y tuvo que aprender a usarla en el momento.

Ni bien ve una rama o un trozo de madera, Guaymas empieza estudiar qué figura puede hacer. “Agarro las ramas, maderas, le doy vuelta entre mis manos, mirando desde diferentes ángulos y elijo qué crear, viendo la forma que tiene cada lado”, contó.

La fauna misionera es la especialidad de Bonifacio, que en su pequeño taller del barrio Krause trabaja horas y horas.

Durante muchos años, estuvo en la plazoleta Güemes, allí se podía apreciar su arte en diferentes tamaños, pero hoy ya más adulto, ofrece producto directamente en las casas de artesanías.

No solamente sorprende con las obras de animales autóctonos, también llegó a realizar instrumentos musicales, como el violín que replicó de uno del maestro Ricardo Vuori, y también charangos con los que cada tanto hace música.

