Las influencias para que los menores apuesten | El Territorio

domingo 19 de mayo de 2024

Los docentes de distintos colegios advierten que los menores juegan hasta en horas de clase. Foto: Natalia Guerrero

En relación a los distintos elementos que influyen para que el menor de edad incursione en el mundo de las apuestas, las cuales ponen su salud en juego, Isabel Silveti explicó que existen al menos tres aristas: el uso libre de las tecnologías, el bloque publicitario y la crisis económica del país.

Para entender esta adictiva tendencia, Silveti manifestó que hay que analizar que el juego de azar está asociado a una vida muy digital y de consumo de juegos, ya sea videojuegos o juegos sin dinero, indicando que “no hay que olvidarnos de que los videojuegos son extremadamente adictivos y requieren de mucho control de los padres”.

En esa línea, manifestó la importancia que tienen los padres poder hablar y poner algunos límites al uso desmedido de la tecnología.

“El celular no es un dispositivo que yo le doy a un menor sin poder tener ningún cuidado. Cuando hablamos de herramientas de prevención, es importante dejar en claro que yo le estoy dando un dispositivo móvil a un menor de edad que lo expone desde donde esté a absolutamente todo”

Por otro lado, el bloque publicitario es otro factor importante para que los adolescentes sean atraídos a las apuestas: “Si vos ya tuviste contacto con estas plataformas de juego de azar, te va a seguir mandando publicidad de las mismas páginas porque forma parte de tu interés. Entonces, es importante que los adultos entendamos que navegar por internet a través del celular no es tan inofensivo como a veces lo queremos ver y que los jóvenes no tienen todas las herramientas para discernir sobre qué sí y qué no, cuándo sí y cuándo no”.

En ese marco, la entrevistada expresó que este bloque publicitario está conformado también por un deportista de elite que lleva en su camiseta una página de apuesta o publicita en sus redes sociales, como también pasa con diferentes creadores de contenido, que pueden tener un público de menores de edad.

En tanto, Silveti dejó en claro que “nosotros no publicitamos nuestras páginas con un influencer que tenga un público menor de edad. Porque hay que tener una cautela para que no sea en un espacio donde haya menores, porque son personas vulnerables que no logran discernir los peligros”, explicó.

Sobre la tercera arista importante entre los elementos que influyen en que el menor apueste, Silveti apuntó a la situación económica actual del país, ya que el adolescente busca en las apuestas poder ganar dinero fácil y poder comprarse lo suyo o incluso pensando en ayudar a su familia.

Lo último significa que la actividad que primero es exclusiva para mayores y para el entretenimiento o diversión, se transforma en ver al juego de azar como una alternativa de ganar dinero para los más chicos: “Puede haber casos en que los propios padres le den a sus hijos para apostar, para que ganen algo de dinero que necesiten. Entonces nosotros desde el programa no estamos para apuntar a los padres sino para brindar ayuda”.

