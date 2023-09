Muerte de gendarmes en la playa Heller: “Tengo la esperanza que esto se va a esclarecer”

martes 19 de septiembre de 2023 | 13:17hs.

Se cumplieron 22 años de la muerte de los gendarmes Carlos Fabián Antúnez y Diego Aranda en un confuso hecho debajo del puente San Roque González de Santa Cruz, en inmediaciones de la playa Heller en 2001. Pese al paso del tiempo la familia pide justicia para las víctimas. Para el magistrado que intervino con anterioridad en la causa, ambos uniformados murieron ahogados cuando intentaban frustrar un contrabando en inmediaciones del puente Posadas-Encarnación. Pero la caratula de la causa cambió cuando el juez federal José Luis Casals, se hizo cargo del hecho.

“Seguimos muy triste, pero tenemos que saber sobrellevarla”, manifestó en diálogo con Acá te la Contamos por Radioactiva 100.7, Arceli Gauto, mamá de Diego Aranda.

“A mi hijo y al señor Antúnez lo asesinaron y no quieren hacerse cargo de sus acciones. Lo quieren cerrar y yo lo único que pido es que el caso Aranda-Túnez tiene que continuar. Estuve mirando todos los expedientes y para la justicia de Misiones fue un accidente laboral, pero para las investigaciones nacionales fue un asesinato”, aseguró la mujer.

Según el hilo de la investigación de maneja Araceli, su hijo y Antúnez vieron algo que no tenían que ver y los “tenían que limpiar”.

“A mi hijo lo asesinaron injustamente porque mi hijo no se metió en cosas raras, mi hijo siempre supo llevar el uniforme. Como le dije al director de gendarmería, aún existen manzanas podridas que se tienen que eliminar y hacer la verdadera justicia”, expresó.

Por datos aportados por testigos, la mujer asegura que tanto a su hijo como a la otra víctima lo llevaron con una camioneta hasta el lugar para descartar los cuerpos.

“Los pescadores nos contaron que habían traído a mi hijo y al señor Antúnez en una camioneta, los bajaron y los dejaron ahí solos en la intemperie. Mi hijo ya estaba muerto, pero el señor Antúnez estaba todavía en agonía, por eso le tiraron al río, tragó agua y se le llenó los pulmones de agua”, detalló.

Por último, la mujer denunció que sufrió amenazas por dar a conocer datos sobre la investigación del hecho.

“Yo soy una dama y nunca me metí en el trabajo de mi hijo. No entiendo por qué me amenazan, lo mismo con la señora Antúnez; a mí me dijeron ‘no destape la olla porque te vamos a hacer mierda’. Tengo la esperanza que esto se va a esclarecer”, cerró.

