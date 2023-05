El agregado de valor como premisa en la inversión de las industrias misioneras

domingo 28 de mayo de 2023 | 6:05hs.

Los sectores industriales de la provincia de Misiones avanzan a paso firme en un proceso de tecnificación con un objetivo claro: impulsar el agregado de valor. Sectores como el foresto industrial se encuentran más adelantados en este sentido, al igual que la yerba mate y el té. Pero, además, desde el Ministerio de Industria también se fomenta la incorporación de diversos rubros a este camino, como el de los emprendedores cerveceros y carpinteros, entre otros.

Sobre toda esta labor que se lleva adelante se refirió el ministro de Industria de la Provincia, Nicolás Trevisan, quien explicó a El Territorio los objetivos y desafíos en torno a la apuesta en tecnología a la que se está apuntando. “Lo que genera valor, riqueza, empleo, es la agregación de valor. Si vendemos la yerba en bruto, en hojas, no es lo mismo que si ha pasado por un proceso y se vende en los paquetitos listos, por supuesto que se le agrega aún más valor”, dijo.

Y agregó que lo mismo ocurre con la madera, sector que considera uno de los más avanzado en inversiones tecnológicas. “Hoy el desafío del Ministerio de Industria, y también de los propios madereros no es la agregación de valor, sino el proceso de inversión para lograrlo. Se trata de procesos largos que requieren de que haya créditos convenientes porque son inversiones grandes. Entonces por supuesto que vos -a la hora de invertir y comprar una línea de producción automatizada con tecnología 4.0- tenés que tener un horizonte de amortización de esa máquina que sea medianamente estable y es lo que actualmente se presenta de forma compleja a nivel nacional”, especificó.

Desafíos

Trevisan ratificó que las variables de los procesos de inversión en el sector productivo están teniendo cambios abruptos, como por ejemplo lo que ocurre con el valor del dólar. “A veces es conveniente exportar porque es competitivo y a veces no, eso para un exportador es una dinámica complicada porque tiene un compromiso en dólares a nivel internacional”, resaltó.

Sobre las dificultades a las que se enfrentan hoy los industriales misioneros en general, el ministro indicó que “no se puede importar maquinaria y hay muchas máquinas con tecnología avanzada que no se producen acá; por esta razón, algunos no pueden solamente depender de la industria metalúrgica nacional para abastecerse. Con las disposiciones económicas que postergan los pagos, se complejiza y es prohibitivo. Porque la mayoría de los que fabrican una máquina de ese tipo de manera internacional son empresas extranjeras a las cuales tenés que pagarle para que te puedan enviar, no te envían sólo con la promesa de que les vas a pagar en seis meses. Y eso retarda el desarrollo tecnológico del país”.

“Esa una de las grandes consecuencias de este problema que se está viviendo hoy en la Argentina: la escasez de dólares y las complicaciones para poder importar hacen el desafío de los argentinos sea grande. Argentina quiere ser un país industrialmente fuerte, pero para hacerlo tiene que tener condiciones distintas y hoy no tiene grandes condiciones de largo plazo, condiciones de crédito convenientes”, sostuvo.

Mencionó que hay una línea denominada Crear que desde la provincia se desarrolló bastante y se lograron colocar en el corto plazo diferentes créditos a tasas convenientes. La misma se volverá a lanzar con una segunda edición con la cual se pretende volver a trabajar. “Son procesos de largo plazo que necesitan de previsibilidad. Los emprendedores industriales y desde la Provincia se tiene mucha voluntad, pero con medidas nacionales así se complica”, atestó y puso como ejemplo el caso de emprendimientos locales que tienen un proyecto de desarrollo de biomasa, pero no están pudiendo terminar por la falta de la turbina.

Inversión de cara al mundo

Para Trevisan, el sector industrial es de los más dinámicos de la provincia pues la presencia en las exportaciones obliga a los emprendedores a competir con el resto del mundo. No obstante, adujo que lo importante allí es intentar ser competitivo y para ello es necesaria la inversión permanente. En ese marco, se refirió a la foresto industria como la clara imagen de esta dinámica.

“Tiene como ventaja una fuerte presencia a nivel nacional y en las exportaciones, lo que le da una dinámica distinta porque los hace competir, tenés que ser eficiente y competitivo y eso impulsa a los que están en el negocio industrial a invertir de manera permanente”, aseveró.

Sobre otras grandes producciones, como la yerba y el té, dijo que van en sintonía, aunque todavía “se puede dar una vuelta de tuerca más”, puntualmente en los procesos de producción. Ello, con el fin de presentar alternativas en el mercado que sumen agregado de valor.



De menor a mayor

El ministro de Industria Nicolás Trevisan se refirió a los emprendimientos industriales que arrancaron el camino hacia un mayor crecimiento, como el caso de los cerveceros, carpinteros y productores de azúcar rubio, entre otros.“Trabajamos en herramientas y capacitación para que les sumen valor a sus producciones, con otra calidad y diseño, prestando especial atención al packaging y los procesos de comercialización, como el comercio electrónico. Brindamos asistencia técnica y también líneas de créditos convenientes que permitan hacer inversiones en infraestructura para producir con mejor calidad y con mayor volumen”. Sostuvo que Misiones tiene un importante impulso hacia los emprendedores y está dando buenos resultados. Los pequeños industriales han podido comprar nuevos equipos de producción e incursionaron en otro tipo de ventas, participando en eventos y teniendo un posicionamiento más profesional.

“Es un desarrollo a largo plazo, pero creemos que va a agregar mucho valor a la industrialización y marcar el camino de la tecnificación. Sabemos que se empieza de abajo, pero que en algún momento vamos a estar hablando, quizás de inversiones a largo plazo y más grandes en tecnología. No tengo dudas”.

Estimó que “vamos a tener en los próximos años un jugador importante de la cerveza a nivel nacional, así que esa propuesta estamos trabajando y ayudando para que se transforme en un gran generador de valor y de empleo. Este ese es el desafío que tiene en general el Estado misionero, que todos estos emprendimientos generen esta agregación de valor y empleo”, concluyó.

Informe de domingo

Industrias de Misiones, en la vanguardia tecnológica con constantes inversiones

Una firma misionera que no para de invertir en Montecarlo y Esperanza

Las principales inversiones para la innovación de equipamientos

Las innovaciones y tecnologías presentes en las chacras misioneras

Los esfuerzos de la forestoindustria para sumar tecnología y ser competitiva

El tealero, uno de los sectores de mayor modernización

El agregado de valor como premisa en la inversión de las industrias misioneras

La Cepal advierte sobre el crecimiento industrial dispar

La evolución en los aserraderos y la revolución de la biomasa forestal