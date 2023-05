Los esfuerzos de la forestoindustria para sumar tecnología y ser competitiva

domingo 28 de mayo de 2023 | 6:05hs.

Las restricciones para importar, los vaivenes de la economía nacional y las dificultades para acceder a grandes créditos bancarios, no obstaculizaron inversiones de empresas de la región para tecnificar su industria. La demanda de grandes compradores internacionales, obligan a la permanente actualización en maquinarias en una era donde la innovación es punta de lanza.

En una reciente visita a Hannover (Alemania), Ronald Vera, asesor de empresas, docente, consultor y representante técnico de varias marcas que operan en el país dentro de la cadena forestal, pudo visualizar toda la tecnología a disposición de industrias que tienen gran desarrollo en Misiones. “Es un sitio convocante desde hace décadas sobre las tecnologías vinculadas al sector forestal, desde la cosecha hasta la elaboración de maderas de muy alta complejidad”.

“Hace tiempo que participo y ahora observé la incorporación de nuevas tecnologías digitales vinculadas a la industria maderera. Eso es lo que se viene”, anticipó.

Pero hay más: “Inteligencia artificial, robótica, realidad aumentada, realidad virtual, aplicación de tecnología 5G en los equipos para intercomunicarse con centrales de operación y una tendencia hacia tomar mayor cuerpo en la industrialización, tanto de la madera como otros procesos”, destacó Vera.

Según el especialista, “gran parte de esa tecnología ya está presente en la región. Se está instalando en el sector maderero, tealero, metalmecánico con tecnología de operación CNC. Los sistemas digitales de operación ya se están aplicando en varias industrias”.

Ronald Vera, asesor de empresas.

El ahorro de tiempo y la precisión son las principales bondades al innovar los procesos, incluso desde lo más básico. “Antes para hacer un pallet de madera que se utiliza para la logística como mover cemento, botellas de gaseosas u otros tipos de mercadería se cortaban a mano la madera y en el mejor de los casos se clavaba con un sistema neumático. Ahora todo eso se hace con sistemas robotizados y eso requiere una precisión de corte muy fino, del orden de décimas de milímetros”, precisó.

Reveló que “esos equipos ya existen en la Argentina y hay una necesitad del empresario industrial de mejorar su producto para poder competir con el resto del mundo”. Explicó Vera que “para instalar el producto en el exterior hay que seguir la línea de la innovación”.

Colocar productos fabricados en Misiones en mercados internacionales, requiere la estandarización fina de procesos y Vera refirió casos. “Por ejemplo, una empresa que produce molduras interiores para viviendas o cornisas, zócalos, contramarcos y contraventanas para aberturas. El norteamericano compra ese mismo producto a empresas de Misiones, Brasil, Nueva Zelanda y Sudáfrica y cuando se mezclan esos productos, tienen que ser exactamente iguales en la centésima de milímetros. Esas exigencias imponen tecnología”.

En la región, actualmente “hay empresas que están muy avanzadas, determinadas áreas como el sector del secado de la madera está muy bien desarrollando en la Argentina. Hubo inversiones constantes en los últimos tiempos, incluso en los malos años, se instalaron secaderos de madera con control totalmente computarizados y automatizados”, reconoció.

Para acceder a maquinarias y tecnología, los empresarios recurren a “varias marcas sudamericanas que proveen componentes. En el sector aserradero nos quedamos bastante por muchos años y ahora aparecen nuevos aserraderos”.

La evolución de los aserraderos

Vera repasó en diálogo con El Territorio los diferentes procesos de los aserraderos en Misiones y zona de influencia y el tiempo que demoraron nuevas inversiones. Recordó que “en 1971 se instaló el aserradero de Pérez Companc en Puerto Bosetti, después pasaron más de 20 años hasta que se instaló una segunda planta de la misma magnitud que fue la de Puerto Piray del grupo Arauco”.

“Y desde que se instaló esa planta, pasaron más de 30 años para que aparezcan inversiones de magnitud y tecnología de punta como ocurre actualmente en Puerto Esperanza, Montecarlo y Virasoro con plantas que se están montando”, adelantó.

No sólo para los grandes cortes de madera la industria cambió y mejoró sustancialmente, sino que permitió un salto de calidad y de salud en los operarios. “La utilización del hacha y la motosierra ya quedó muy lejos. En la actualidad prácticamente no se usa en la cosecha forestal o cada vez menos. Todos los trabajos de fuerza se están reemplazando porque la gente ya no quiere hacer esos trabajos”.

Indicó Vera que “el uso de esas herramientas se asocia a enfermedades con secuelas muy severas y si el trabajo de un hachero era sufrido, el de un motosierrista tal vez era menor, pero le generaba problemas lumbares, de columna, brazo, mucho ausentismo. Ahora todo se hace de manera mecanizada”.

Otra ventaja a favor de la tecnología es la cantidad de horas que opera. “La máquina puede trabajar de día y de noche, llueva o no y eso no lo puede hacer una persona. Eso fue generando cambios de hábitos de abastecimiento y de trabajo en las plantas”, sumó Vera.

A pesar de la fluctuación económica, “las empresas de la región se están modernizando”, admitió el consultor.

“No es un buen momento del sector maderero, las ventas están muy caídas no solamente en el mercado interno, sino en todo el mundo”.

Acerca de la caída en las operaciones, Vera dijo que “las razones son múltiples y en nuestro país realizar una importación de máquinas es casi un milagro, no nos sentimos acompañados por el gobierno nacional para concretar esas operaciones”. No obstante, “igual estamos trabando”, añadió.

La tecnología que ya llegó

Ronald Vera detalló algunas de las inversiones que ya llegaron para sumar tecnología en las industrias. Tomó como referencia “el último censo donde se habla de centenas de empresas que se están instalando” y en ese marco, señaló “un 25% están con procesos de inversiones muy alto. Un porcentaje similar con inversiones medias, como el cambio de cargadoras, incorporar un autoelevador, moldurera cepilladora o nuevos secaderos. Y otro tanto está con inversiones menores, pero también operativas”.

Sin nombrarlos, el asesor de empresas dijo que “hay un segmento en la región que no entendió lo que está pasando, no vio lo que está ocurriendo, hacia dónde va el mundo o no tuvo las condiciones financieras y económicas para poder inversiones en tecnología”.

“En la Argentina no hay grandes planes de financiación. Los bancos te piden que demuestres que no necesitas la plata para que te den”, ironizó.

En la crítica también apuntó al gobierno nacional, “que hizo manejos muy discrecionales de los fondos y no llegaron a las empresas, se fueron a otros destinos. Somos un país extremadamente endeudado y eso nos coloca ante los bancos internacionales como pocos serios a la hora de devolver el crédito y nos tienen miedo”.

“En las ferias internacionales observamos como en otros países se venden y se compran las máquinas con financiamientos que para nosotros es impensable en términos de tasa de interés”, confirmó Vera.

Y con relación al comportamiento de los bancos en otras latitudes, “hacen todo lo posible para que sus clientes compren porque ese es su negocio”.

Informe de domingo

Industrias de Misiones, en la vanguardia tecnológica con constantes inversiones

Una firma misionera que no para de invertir en Montecarlo y Esperanza

Las principales inversiones para la innovación de equipamientos

Las innovaciones y tecnologías presentes en las chacras misioneras

Los esfuerzos de la forestoindustria para sumar tecnología y ser competitiva

El tealero, uno de los sectores de mayor modernización

El agregado de valor como premisa en la inversión de las industrias misioneras

La Cepal advierte sobre el crecimiento industrial dispar

La evolución en los aserraderos y la revolución de la biomasa forestal