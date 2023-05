Música compartida para salir del aislamiento y la soledad

domingo 14 de mayo de 2023 | 6:05hs.

Once the gun points your way Then you've never done wrong

I'm sure you'll defend your right to play sentencia la letra de Do I look preety tonight? el nuevo single de Rot Alone.

Traducido a algo así como: ahora que te apuntan, no hiciste nada malo, estoy segura que defenderás tu derecho a jugar. La letra escrita por Alma, una de las poetas de este equipo teen comprometido, se refiere en toda su extensión al acoso y los abusos. Apelando a distintas metáforas, revela situaciones que todas conocemos: cuando una persona insiste y presiona haciendo oídos sordos a que NO ES NO y si no hay sí, también es No.

Un estribillo más que pegadizo y súper ‘pulenta’, deja en claro que lo de Rot es el grunge rock. Junto a Alma Vega que además de letras, aporta su expertise en guitarra, están Delfina Horianski en voz, Roy Ruiz en batería y Ani Ovando en bajo.

Tienen una estética entre emo y punk, a lo My Chemical Romance. Fuera de escena, instrumentos de lado, el discurso es afable y claro. La rebeldía no siempre es aliada del irrespeto.

Todos tienen 17 años y cursan el último año de formación secundaria en el Bachillerato Humanista Monseñor Jorge Kemerer de Posadas.

Con esa jerarquía expresiva, los aún jovencísimos integrantes de Rot explican que eligieron componer y cantar en inglés por la simpleza del idioma extranjero que dominan, pueden expresar más, con menos palabras.

Los chicos hallaron su pulso de socialización y comunión, su forma de expresarse y encontrarse a través de la música, en medio de una pandemia.

Sin mucha formación musical a sus 14, 15 años -cuando comenzaron a despuntar este proyecto- la idea era simplemente reunirse en torno a una actividad creativa. O simplemente reunirse.

Sin lugares habilitados para los menores, sin clases presenciales pero mucha carga de tareas, sin la posibilidad de visitar amigos, coincidir en espacios seguros y cómplices que tanto nutren los sueños adolescentes, los pibes de todo el mundo se toparon con la soledad.

El aislamiento despertó sensaciones inusuales para toda la humanidad y cada individuo aprendió a lidiar con ese cúmulo de emociones a su manera. Rot Alone nació como un faro de luz para estos pequeños posadeños que, respaldados ampliamente por sus familias, lograron convertir un pasatiempo en un proyecto grupal artístico que busca trascender.

Los cuatro coincidieron en que el hecho de formar la banda en pleno 2020, les dio ánimo. Comenzaron a sentirse más felices tras cada ensayo, cada momento compartido los llenaba de buena energía y propósitos.

“Yo pasé muy solo la pandemia.Tener ensayo un día en la semana era buenísimo, interactuar con gente y encima interactuar en algo así poético...’’ comenzó recordando Roy. ‘‘La música es algo tan bello y te lleva a conectar de otra manera. Yo no conecto con una persona de la misma manera hablando que tocando”, marcó sobre las posibilidades del arte.

Roy llegó a las chicas a través de Instagram. Ellas buscaban alguien que hiciera la percusión. Iban al mismo colegio pero prácticamente no se conocían ni cruzaban. Ani, Delfi y Alma eran conocidas una a través de la otra. Rápidamente también sintieron que coincidían en un punto en común y se hicieron amigas.

El trayecto musical que recorrieron fue parte del aprendizaje.

Mientras Ani estrenaba un bajo que le regalaron sin mucha noción de cómo ejecutarlo, Alma ahondaba en acordes de guitarra y Delfina cantó hasta encontrar una forma personal que la define y que busca seguir profesionalizando al finalizar el secundario. Todos fueron evolucionando a la par, en conjunto, dentro del ámbito libre y creativo que sus familias le facilitaron a través de los ensayos de Rot.

El primer desafío era tocar en el cumpleaños de 15 de Alma. Pero como la pandemia seguía no hubo siquiera fiesta de cumpleaños.

Pero Rot fue, de todos modos, parte de la génesis de este recambio generacional del rock misionero. En febrero del 2022, un festival rockero reunió a los grupos adolescentes en el anfiteatro Che Guevara de Posadas. Es que tanto los integrantes de Dawnfall, Iris como Rot son ya conocidos y fieles integrantes de una escena creciente, que ve en por ejemplo, Amus, a sus herederos.

Si bien estiman que cada uno seguirá un camino diferente al iniciar la etapa universitaria el año que viene, todavía con la mente en 2023, buscan plasmar todo el recorrido hecho en un material editado. Un EP, un disco, que condense toda esta catarsis postpandémica.

Además, haber sido parte del Festival Ciudad Emergente el año pasado en Buenos Aires, también es un hito que guardan celosamente entre sus preciadas vivencias con la banda.

Abiertos, sin prejuicios, los chicos tienen gustos musicales súper amplios y entienden que hoy la música, el arte también están más allá de toda etiqueta o género. ‘‘Hoy no hay un mensaje mucho más nuevo que el de décadas anteriores. Creo que es como la literatura también y otras artes, el entorno puede ser distinto pero el tema es siempre la búsqueda de la identidad’’, graficó Ani, equiparando el arte a los dilemas existenciales de la humanidad.

“Creo que la música es universal. Para todo el mundo y para todos los tiempos’’, reflejó.

En consecuencia marcaron que la característica más moderna es la accesibilidad de hoy. Nativos digitales, saben que la globalización de internet, las nuevas herramientas y las redes, trajeron mayor facilidad a la hora de comunicar, transmitir con menos, a más personas. Aunque no producen sus propios temas, tienen noción, conocimiento de cómo se da el proceso para el armado de una canción por ejemplo y para concretar su arte tienen siempre de aliado a Pepperland Studio.

El nuevo rock late fuerte en Misiones. Formaciones de lado, los jóvenes se reúnen como nuevos amigos que comparten música y otros intereses. Además de organizar fechas o festivales, ya sean de Roten o Dawnfall buscan encontrarse e intercambiar instantes e ideas.

Una vejez sin temores y una vida reposada(...) Y un rumor de voces que me gritan/Y un millón de manos que me aplauden cantaban en Cuando ya me empiece a quedar solo los adolescentes Charly García y Nito Mestre. Más allá del espíritu setentista que invadió a Sui Génesis, la historia del rock todo, nacional o mundial estuvo siempre marcada por jóvenes poetas como estos, como aquellos. Una época vital llena de impulso creativo, aún en tiempos que se vislumbran más digitales o ‘artificiales’.

Así, dejando sus vivencias pandémicas y sus convicciones impresas en canciones, la nueva escena del rock misionero es el reflejo de todo lo bueno que sucede en la adolescencia. Un brío fresco que indaga en conceptos hondos y lejos de la soledad, la individualidad y las rivalidades, apuesta a un futuro siempre esperanzador.



Ficha técnica

Rot Alone

Inspirada en el garage rockde los 90, está formada por Delfina Horianski en voz, Roy Ruiz en batería, Ani Ovando en bajo y Alma Vega en guitarra. Todos tienen 17 y cursan el último año de secundaria en el Bachillerato Humanista. Instagram @rot.alone

