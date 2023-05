Marea adolescente que revitaliza al rock

domingo 14 de mayo de 2023 | 6:08hs.

Así como muchas veces se ha anunciado el fin de la historia y esta etapa definitiva puede lo mismo ser feliz o apocalíptica según el oráculo consultado, lo mismo pasa con los vaticinios que dan por sentada la derrota del rock, viejo, caduco y silenciado por nuevas y enérgicas melodías.

Sin embargo, la humanidad en su naturaleza de avanzar en línea recta a veces y otras en rulo y plena de contradicciones siempre encuentra la vuelta para escaparle aunque más no sea un rato al mainstream rajatabla, las IA y las verdades absolutas que pululan la época.

Circular y cíclica como una semilla, el potente y amplio género musical que está en el ADN del devenir de los argentinos y supo poner el cuerpo y la voz ante las injusticias renace fresco con presente y futuro, un brillante destino.

En la Tierra Colorada piden pista las bandas de rock conformadas por adolescentes, que en una escena sin muchos lugares para tocar sacan a relucir la polenta de la autogestión y las ganas de cantar las cosas que movilizan a su generación.

Sobre esta novel camada de jóvenes músicos y músicas y lo que buscan transmitir con su arte trata el informe dominical de El Territorio. Esta vez, el matutino propone desplegar página a página los sueños de estas jóvenes promesas de la música que vienen a contar los temas que les interesan y preocupan en una clave que además gana actualidad con el impulso de recientes producciones exitosas en cines y plataformas como la serie El amor después del amor sobre Fito Páez, que llevó a más de uno a hurgar entre las canciones del rock nacional.

Ladies & gentlemen

Los rockeros de hoy se mueven muy bien en las aguas de la tecnología, tienen amplitud para acercarse a diversos géneros musicales y compartir con sus pares. A la vez estudian, se preparan y profesionalizan.

Sin posturas y con espontaneidad, con los grandes como referentes, pero con el norte en hacer sus propios caminos las nuevas bandas se mandan y ya tienen varias presentaciones sobre el escenario.

Amus en un ensayo en la Escuela de Rock. Es una de las bandas conformada por músicos adolescentes que se planta con temas propios y algunos covers. Foto: Joaquín Galiano

Las agrupaciones Rot Alone, Dawnfall, Amus, Soporte, Freakshow, Gliserina, Martina Escalada -como solista- son algunos de los músicos que salen a escena insuflando nuevo aire al rock misionero.

Más música y menos pantalla

El músico y compositor Japo Fleitas, cantante de La Corte del Sr. Manga, agrupación fundamental del rock del rojo terruño y que trascendió fronteras, celebró esta nueva ola del rock local aunque aclaró que más allá del género que elijan los jóvenes, “que se dediquen a la música es algo muy bueno y positivo, porque los aleja de una de las adicciones más terribles del mundo de hoy que es la adicción al celular, a las pantallas, a las redes sociales y los trae al presente”.

Que los chicos y chicas se vuelquen al rock, reflexionó: “Yo creo que es cíclico, y que en algún momento tenía que pasar que el rock recupere esa rebeldía que en algún momento perdió. Yo creo que los jóvenes de hoy pueden levantar esa bandera”.

En este sentido, precisó que en un punto el rock dejó de representar la contracultura para centrarse más en la estética y en cosas que desviaron el foco de su esencia que es cantar contra las opresiones del sistema.

“Confío en que los chicos de hoy que se dediquen al rock y que sigan en este camino van a volver a esa fuente, van a cantar buscando la libertad y así le van a dar al querido rock n roll nueva vida”.

Fleitas graficó que las nuevas generaciones vienen con mucha más información y acceso al conocimiento que los músicos de hace tres décadas, por ejemplo.

“Hoy los chicos estudian, hay escuelas presenciales o virtuales, están los tutoriales en internet, está la tecnología que si uno la usa bien es algo buenísimo, creo que lo que sí no debe perderse nunca es la espontaneidad en la música, el proceso creativo que no puede ser reemplazado por ninguna máquina y la identidad que se consolida tocando en vivo, pisando escenarios, porque no es sencillo hallar la manera de pararse en un escenario”, dijo.

Por último, refirió que deberían ponerse en práctica políticas de apoyo a la difusión de la música misionera, “pienso que debería haber políticas de difusión de la música nuestra, del rock y de todos los géneros, que la pauta vaya por ahí también, para que la música misionera esté en los medios y para que la gente vaya más masivamente a los recitales a escuchar música que hable de nosotros”.

