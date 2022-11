Una carrera en el exterior, el corazón en Misiones

domingo 06 de noviembre de 2022 | 1:30hs.

Un impulso orgánico de conocer y aventurarse, una búsqueda de oportunidades, una necesidad tal vez de hacer posible nuevos caminos y destinos, podrían motorizar la emigración de los seres humanos cuando se trata de una decisión pensada y deseada.

Dejar la tierra segura, solaz y familia, y emprender horizontes inaugurales en rumbos extraños donde entre viaje y arraigo podrán desarrollar sueños y proyectos no es tarea sencilla, "pero bien vale el intento", coinciden los viajeros en sus ricas charlas pobladas de sitios y anécdotas y aprendizajes.

Los misioneros protagonistas de estas páginas del informe semanal de El Territorio se animaron a viajar por el mundo para lograr sumar espacios de expresión y experiencia a sus motivaciones y carreras, ya sean en el plano de las artes, del diseño o la cocina.

Sus historias de talento, determinación personal y ansias de superación se entremezclan con la pluralidad cultural que adquirieron y su capacidad de adaptación.

Estos relatos de coterráneos en el exterior tienen en común el hilo del arte y la cultura, se han ido del país, indicaron, buscando crecer en sus ámbitos y como personas y en este andar y hacer se han convertido en embajadores de la cultura misionera más allá de estas verdes fronteras.

Aunque muchos de ellos no lo reconozcan así, en la interacción con las personas de los países donde se han radicado y en la especialización que han conseguido van transmitiendo algo del paisaje característico de nuestro Litoral.

Músicas, hábitos, tonadas, gustos, dichos, comidas... van sembrando al hablar con otros en el idioma que sea. Pese a los obstáculos que puedan avecinarse, a la sensación de desarraigo que algunos días pesa más que otros, vivir en otro país y tener claro un propósito, un norte, es un objetivo que se puede alcanzar y la planificación es una de las claves.

Canciones para Italia

Cyntia Franchini es cantante lírica y hace poco tiempo se radicó en Italia, primero en Cerdeña y luego en Cesena, para estudiar y dar conciertos: "Hace varios años que me fui de mi provincia, siempre con el norte de desarrollar mi carrera musical. En 2012 me instalé en Mendoza, después viajé a Italia y ahora nuevamente estoy en Italia, y Posadas es mi casa, es el lugar al que vuelvo para estar cerca de mi familia", contó la artista que en sus presentaciones, además de su repertorio de música antigua, ópera y tangos, también despliega los sonidos y la poesía misionera.

A Colombia por amor

El caso del chef posadeño Miguel Méndez podría tener condimentos del realismo mágico. Viajó de la tierra costera del Paraná hasta Colombia por amor, reside en Bogotá desde hace once años. "Me enamoré de una bella colombiana", relató, y en el país de Gabo se dedicó a desarrollar un emprendimiento gastronómico con sello en los sabores argentinos. Su propuesta tiene tanta aceptación que da clases acerca de cómo hacer un buen asado y acompañarlo con el mejor vino y también lo contratan para servir su menú bien argentino a domicilio.

Choripanes y empanadas son celebrados al igual que hay lugar para platos típicos misioneros y de nuestra región guaraní. "También ofrezco chipa y sopa paraguaya. Es una forma de comunicar parte de nuestra cultura. La comida nos hace conocer la identidad de cada lugar del mundo. Y a mí me gusta además de cocinar comunicar sobre nuestras raíces".

Se hace camino

Javier Alcaraz es diseñador editorial y ya harán 20 años que vive afuera. En su búsqueda de proyectar su carrera y conocer nuevas culturas y miradas ha recorrido varios países: "Siempre me gustó la cuestión de tipografía y diseño editorial, así que me formé en eso. Hice un proyecto propio, de publicación, y eso me despertó las ganas de ver otros rumbos. Mi intención era también siempre conocer otras latitudes, otras culturas, otras cosas. Y en el 2003 se me dio la oportunidad de ir a Perú, estuve dos años viviendo y trabajando ahí. Luego partí hacia México, estuve 15 años ahí, ahí nacieron mis dos hijas. Y ahora llevo dos años y un poquito más en Mallorca, España", explicó.

Franchini, Méndez, Alcaraz han traspuesto las fronteras persiguiendo sus sueños, alcanzándolos y proponiéndose nuevas metas y desafíos. Sus relatos son algunos de los que se reproducen en las siguientes páginas e invitan a imaginar nuevos panoramas, acercarnos a nuevas culturas, y darnos cuenta que siempre se aprende de otros, que la fraternidad es un valor universal y que tener presente y no olvidar el origen es llevar la raíz a donde quiera que uno vaya.

Informe de Domingo:

Con el acento misionero por el mundo

Emprender nuevos rumbos para disfrutar y seguir creciendo

El posadeño que cocina comida argentina a domicilio en Colombia

La voz lírica misionera en Italia

“Decidí emigrar buscando oportunidades”

“Se aprende a amar un país”