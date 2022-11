El posadeño que cocina comida argentina a domicilio en Colombia

domingo 06 de noviembre de 2022 | 6:05hs.

Miguel Méndez es un chef posadeño que se dedica a hacer comida con sabor argentino en la ciudad de Bogotá, donde vive desde hace once años. Allí es conocido no sólo por la calidad de sus platos, sino también porque enseña cómo se prepara un buen asado, cuál es el truco para que las empanadas sean gustosas o cómo elegir el vino adecuado para cada menú, entre otros tips culinarios.

El Territorio dialogó con el posadeño -que hoy está cumpliendo 54 años- para conocer su experiencia en el oficio de presentar en la capital colombiana un menú ciento por ciento argentino.

“Llegué a este país porque me enamoré de una bella colombiana y acá me puse a trabajar de lo que sé hacer, que es cocinar. Pero acá la gastronomía autóctona es fuerte y no podía competir con eso. Así que fui por el lado de presentar una propuesta distinta, como la comida argentina, que en estos últimos años creció en popularidad”.

La firma fundada por Miguel se llama La Krokante y ofrece un variado menú, en el que se destacan por ser los más solicitados por los paladares colombianos: asado, empanadas, sandwiches de lomo, choripanes, pastas frescas, pizzas a la parrilla, tartas y ensaladas.

Su trabajo consiste en ir a los domicilios donde lo contratan y encargarse de preparar y servir una mesa bien argentina. “Si bien lo más conocido de nuestra comida pasa por las buenas carnes, que es lo que más me piden, también pude preparar algunas veces sopa paraguaya y chipa, que gustó mucho”, comentó este emprendedor gastronómico.

“La comida argentina acá tiene buena fama, porque se sabe de la calidad de nuestra carne. Entonces uno dice ‘un asado al estilo argentino’ y eso ya le da un prestigio importante” explicó Miguel, que por ese motivo, además de dedicarse al negocio específico de “chef a domicilio”, también se ocupa de dictar cursos de cocina gourmet.

“También ofrezco chipa y sopa paraguaya. Siempre que puedo, los hago”.

El posadeño explicó que “en general, en Colombia no hay mucha cultura de consumo de carne como la que nosotros tenemos en Argentina. Acá la gente va a la carnicería y pide carne para asar o para guisar, pero no pide cortes específicos como nosotros, que pedimos costilla, vacío o bife de chorizo. Por eso en mis clases de cocina enseño a conocer sobre los cortes de carnes para elegir la adecuada para cada plato, los trucos para lograr un buen fuego, el condimento que puede ir con las carnes rojas y obviamente el vino que puede acompañar esos platos”.

Según explicó, a ‘los rolos’, que es la forma en que se reconocen los nativos de Bogotá, les gusta mucho la comida argentina: “A mí me contratan, por ejemplo, para eventos de empresas, fiestas de fin de año o reuniones familiares y noté cómo en este último tiempo ya está más presente la comida de mis raíces. Cuando recién comencé con este emprendimiento no era tan así. Fue creciendo con el paso del tiempo y conforme se fue haciendo conocido el sabor argentino”.

En tanto, la cultura gastronómica de Colombia es, como en todo país, variada y cambiante de acuerdo de cada región geográfica. “Aquí se consume mucho sancocho -una especie de sopa donde se mezclan distintos tipos de carnes, verduras, papas y choclo-. También las arepas son un clásico en cada mesa colombiana”, destacó el cocinero, que también aprendió a preparar los platos típicos del lugar en el que reside. “En Bogotá gusta mucho el ajiaco, una sopa bien espesa con tres tipos de papa, pollo, crema de leche y alcaparras”, explicó, destacando que también se trata de uno de sus platos preferidos.

Miguel también dijo que en nuestro país pasa lo mismo. “Hay comidas típicas en cada provincia y no se come lo mismo en el Norte que en la Patagonia. Y en mi caso, como crecí en Posadas, tengo esa cultura culinaria encima. Por eso acá también ofrezco chipa y sopa paraguaya. No son menúes fijos, pero siempre que puedo los hago”, detalló resaltando que busca transmitir sus raíces y cultura a través de la gastronomía. Y agregó: “Es una forma de comunicar parte de nuestra cultura. La comida nos hace conocer la identidad de cada lugar del mundo. Y a mí me gusta, además de cocinar, comunicar sobre nuestras raíces”.

Informe de domingo

Con el acento misionero por el mundo

Emprender nuevos rumbos para disfrutar y seguir creciendo

El posadeño que cocina comida argentina a domicilio en Colombia

La voz lírica misionera en Italia

“Decidí emigrar buscando oportunidades”

“Se aprende a amar un país”