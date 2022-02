El rol de las familias, clave para lograr un buen recorrido escolar

domingo 20 de febrero de 2022 | 6:05hs.

La educación como derecho básico y central en la vida de toda persona es algo que para muchos quedó de lado.

Los que salieron del sistema educativo piensan que volver será una tarea cuesta arriba. Pero el abanico de oportunidades es más amplio del que se cree y para estudiar y formarse nunca es tarde.

Para saber cómo hace alguien que salió de la escuela para regresar, Myrian Báez, licenciada en Psicopedagogía y docente, dialogó con El Territorio y dio distintos conceptos sobre la centralidad de la escuela en la formación de todo ciudadano.

“Para hablar de esta presencialidad tenemos que entender que es atípica todavía, seguimos en un contexto de pandemia y si bien todo lo que implica el tema sanitario y la vacunación permiten que este gran paso se dé a nivel territorial con ciertos cuidados, me parece que uno de los sentidos más importantes que tiene la educación actual es posibilitar la revinculación de todos los sujetos que por alguna condición o situación no pudieron vincularse con la escuela y todo lo que tenga que ver con el proceso de enseñanza y aprendizaje sistemático y formal”, explicó.

Para la especialista, el rol de las familias es central en todo este escenario y son quienes deben apoyar el proceso de regreso.

“Me parece importante partir de esta mirada posibilitadora de la familia, que apoya este comienzo de clases y cree en las condiciones de la institución, en las posibilidades de los docentes y en la necesidad de este encuentro real y concreto que es insustituible, porque el acto pedagógico presencial tiene la riqueza que lamentablemente no tiene la pedagogía en virtualidad”, destacó y siguió: “cuando hablamos de aprendizaje estamos hablando de un encuentro concreto y el aprendizaje en la escuela tiene todas las aristas y variables que no tiene otro sistema. Aprender con pares de manera cooperativa nos da la posibilidad de tener desafíos que no nos dio la virtualidad”.

La psicopedagoga, que también trabaja en consultorio y brega por una inclusión plena que trabaje la diversidad, sostuvo: “El objetivo primordial de este ciclo es revincular y que las personas no crean que perdieron el tren, que no piensen que el que se quedó no tiene posibilidad de retorno, de alcanzar a sus compañeros y de seguir. Creo que eso es lo primero, darle la tranquilidad a cualquier estudiante que sea la condición de partida que tiene, tiene las posibilidades y oportunidades de acceder de nuevo al aula”.

En esa línea, señaló que la educación es un derecho básico y que “los docentes estamos preparados y esperándolos para atenderlos. Esto significa no presionar, sino tomar el punto de partida y a partir de ahí, después del diagnóstico que se haga, se tomarán las decisiones pedagógicas para dar a cada estudiante lo que más necesite”.

Hoy lo central es que el alumno vuelva a la escuela “y a partir de ahí haremos lo posible para que el chico siga con su trayectoria y entender que hay trayectorias individuales. Tenemos que dejar de pensar en trayectorias generales y globales para pensar en cada uno”.

Luego volvió a profundizar en el rol de las familias para lograr buenos resultados y el éxito en la trayectoria escolar de cada estudiante.

“La familia es la que de alguna manera impregna en los ojos esta mirada que puede ser favorable, positiva y empática o todo lo contrario y generar miedos y angustias. Además, no nos tenemos que olvidar que en esta pandemia muchos pasaron por pérdidas familiares, sumado a todo el contexto global del que uno es parte y nadie es ajeno de escuchar las noticias”, precisó y afirmó: “El aula es el lugar donde los chicos tienen el encuentro con sus pares, con docentes, con el proceso de enseñanza/aprendizaje y lo que se da en el aula difícilmente se dé en una casa o a través de un Zoom, por eso importante y hay que hacer con los hijos este preparativo para la vuelta a clases, desde el preparado de los útiles hasta ir a conocer la escuela o el grado”.

Consultada sobre si es posible que alguien que se alejó de la escuela pueda retornar, indicó que sí: “Ahora estoy trabajando con adolescentes y adultos, personas que hace mucho no están en el sistema educativo, haciendo psicoeducación y tratando de que aprovechen las oportunidades, porque si hay algo que no podemos negar es que en este momento, en esta etapa del país y la provincia existen muchas oportunidades que en otra época no sucedían. En este momento creo que no hay excusas para el abandono pero no está de más hacer campaña para ir a la escuela”.

Por último, precisó que la pandemia de Covid-19 dio vuelta todo lo que se conocía y hubo que cambiar desde planificaciones hasta las maneras de dar clases.

“Ese es un haber que tenemos ahora los docentes y me parece que es importante que no se pierda”, finalizó.

Informe de domingo

