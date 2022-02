Un romance de dos décadas que comenzó con el Paraná como testigo

domingo 13 de febrero de 2022 | 6:05hs.

Nicolás Dasso es un posadeño que desde que nació estuvo ligado a la práctica deportiva en el río Paraná, más específicamente al yachting, deporte se lleva a cabo sobre una embarcación a vela. Su sueño desde muy chico siempre fue poder crear una escuela para enseñar esta actividad a los niños y cuando Leandra Burtnik apareció en su vida ese sueño comenzó a hacerse realidad.

Nico y Lea se conocieron hace más de 20 años en el Yacht Club Posadas, que estaba ubicado en el lugar en el que hoy se encuentra la estatua de Andrés Guacurarí en la Costanera posadeña. Ese primer acercamiento se dio justamente gracias al deporte, porque Leandra, que había llegado de Apóstoles para estudiar Turismo, tenía ganas de aprender sobre la navegación y Nico es uno de los grandes maestros que tiene esta disciplina en el país.

“Yo tenía una amiga que salía con un chico que navegaba y por eso solíamos ir al Yacht Club. Ahí me lo presentaron a Nico hace casi 21 años y comenzamos nuestra historia juntos”, recordó Leandra.

“Ella enseguida se enganchó con el deporte y con la navegación. Al poco tiempo yo encaré el proyecto de abrir la escuela de vela y con eso seguimos hasta hoy”, acotó Nicolás. Ese proyecto que nació junto con la pareja hoy representa el fruto del amor que se tienen y que sienten Nicolás y Leandra.

“Las personas que me conocen saben la pasión que siento por estar en el agua y por navegar a vela. Es una forma de vida para mí y me iba a resultar muy difícil estar en pareja con alguien que no sienta lo mismo”, reconoció Dasso.

Más allá del placer que le genera a esta pareja poder trabajar y desarrollarse dentro de la actividad que los unió hace casi 21 años, ambos reconocen que sostener este proyecto de vida que es la escuela de vela también representa una gran responsabilidad y que para que las cosas sigan fluyendo como hasta ahora resulta fundamental el equipo que hacen como pareja.

Mientras que Nico es el que, generalmente, impulsa y ejecuta las ideas, Leandra es su cable a tierra. La que aporta su lado más reflexivo y le pone un freno a su compañero cuando es necesario. “Esta escuela es algo que construimos juntos, es como nuestro único hijo”, aseguraron ambos.

“Así como nos complementamos como pareja también nos complementamos en esta actividad. Cuando arrancamos con esta escuela ambos éramos muy chicos y recién nos habíamos independizado de nuestras familias, pero de a poco fuimos invirtiendo lo poco que teníamos y así fue creciendo”, contó Nicolás, quien también forma parte del staff de entrenadores de los seleccionados argentinos de optimist.

Leandra y Nicolás pasan casi todo el día juntos. Durante la mañana es el momento que aprovechan para hacer cosas en el club gracias a que en ese horario no hay actividades, mientras que por las tardes se dictan las clases en la escuela.

Se hacen el aguante

A lo largo del año, a Nicolás lo convocan para acompañar como entrenador a los seleccionados argentinos de optimist que compiten en los diferentes torneos que se llevan a cabo en distintas partes del mundo. En algunas ocasiones esos viajes, que le representan un ingreso económico, suelen durar varias semanas. El hecho de estar presente en los diferentes torneos le impide hacerse cargo de la escuela, pero es ahí cuando entra a jugar un rol fundamental Leandra, que le hace el aguante a su compañero para que pueda viajar y se pone el equipo al hombro.

“En esos momentos es Lea la que se pone la camiseta de presidenta y directora de la escuela y se encarga de llevar adelante y organizar todo”, valoró Nico. De todos modos, en algunas ocasiones se organizan y viajan juntos cuando las circunstancias se lo permiten.

En cuanto a cómo viven ellos el Día de los Enamorados que se celebra mañana, coincidieron en que quizá durante los primeros años de la pareja le prestaban un poco más de atención a esta fecha, pero que con el tiempo fueron buscando y encontrando los momentos para vivir su propio “Día de los enamorados” en cualquier momento del año.

“Generalmente febrero no es un momento en el que tengamos mucho tiempo libre por las actividades en la escuela, pero solemos buscar otros momentos del año como Semana Santa o en invierno. Ahí nos tomamos un recreo y viajamos juntos, disfrutamos”, explicaron.

De cara al futuro, la pareja se imagina haciendo lo mismo: compartiendo y pasando sus días en la escuela. “Nosotros nos llevamos muy bien como pareja. No tenemos discusiones, o quizá las discusiones o diferencias que puedan existir pasan por lo laboral y no por nuestra vida personal”, cerró Dasso.



Una escuela que ofrece varias alternativas

Para poder formar parte de la escuela de vela de Nicolás y Leandra la única condición es saber nadar. La escuela cuenta con actividades para todas las edades. Las clases de optimist son para chicos hasta los 15 años y para los más grandes se dictan clases de kayak de aventura, stand up paddle

(se rema sobre una tabla), windsurf y veleros cabinados. Vale destacar que la escuela funciona literalmente como un espacio de aprendizaje en el que los alumnos se inscriben, concurren en sus determinados horarios a las clases y luego se retiran. Es decir que no funciona como un club en el que además de las actividades deportivas se desarrollan otras más sociales y recreativas.

