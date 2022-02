Una pareja campeonísima

domingo 13 de febrero de 2022 | 6:05hs.

A los ciclistas apostoleños Agustina Quirós (29) y Nicolás Valdez (32) la bici los unió y los mantiene apasionados. Y vaya si es así que ambos son campeones argentinos en pareja mixta en la modalidad Rally y también tienen múltiples títulos provinciales en Elite en mujeres y hombres.

En el mountain bike coincidieron en llevar adelante medio de vida, de hábitos y costumbres que se encastran a la perfección desde hace casi 8 años de relación.

Se conocen desde pequeños justamente por iniciarse ambos en este deporte. Primero amigos en la niñez, luego la vida hizo que cada uno tomara ‘circuitos’ distintos, pero en el 2014 volvieron a entrenar juntos, nació un amor distinto que los lleva a competir juntos en las pruebas mixtas y desde hace más de un año se aventuraron a otra meta, la convivencia que para ellos se hace llevadera por compartir metas deportivas y afectivas.

¿Cómo se conocieron?

Nico: Nos conocíamos desde chiquitos gracias a la bici. Comencé a correr y la familia de Agus era la que organizaba las carreras y ella estaba ahí también. Éramos chicos, entrenábamos e íbamos a las competencias como amiguitos de niños; después cada uno fue haciendo la suya: primaria, secundaria y facultad. Pasó el tiempo y en el 2014 me compré una bici de nuevo y la invité a pedalear y salíamos a entrenar, éramos amigos, pero… en un momento nos dimos cuenta que nos empezamos a enamorar y comenzamos una relación que el 5 de marzo cumple 8 años.

¿Cuándo empezaron a competir juntos y qué se acuerdan de la primera competencia?

Nico: La primera en pareja fue en el 2014 en el Trasmontaña en Tucumán, es una carrera muy linda y esencial a la que vamos todos los años y tenemos ya siete Transmontaña corridos. Siete con siete podios. La del 2014 fue una linda experiencia y particular porque no nos conocíamos tanto en la pista juntos, porque éramos novios hace poco tiempo y fue muy lindo. A partir de ahí nos prometimos que hasta no ganar la carrera -fueron subcampeones y bronce, entre otros puestos- no vamos a dejar de competir juntos.

Ambos ya ganaron competencias nacionales, entre ellos en el 2020 en Catamarca el Campeonato Argentino de Rally por parejas nocturno, pero el Transmontaña los desvela.

¿Les motiva más entrenar como pareja?, ¿es un apoyo mutuo cuando alguno no está con ganas?

Agustina: Desde el vamos tener un compañero que también tenga la misma pasión motiva sin dudas y es un apoyo. Desde que empezamos a entrenar juntos crecí un montón ya sea con lo que es técnica, la confianza conmigo misma arriba de la bici y siempre suma… es para mejor. Hay días que uno de los dos dice ‘estoy cansado, no quiero salir a pedalear o no tengo ganas’ y el otro ya está listo y preparado para ir. Entonces, uno dice ‘bueno, vamos te acompaño’ y pasa el día, ya se entrenó y eso es importante; el saber que tenés a tu compañero que te apoya en lo que hacés.

¿Qué sienten que tiene de especial compartir esta misma pasión?

Nicolás: Es muy lindo porque te organiza el día a día y la semana en el mismo sentido, al mismo ritmo. Nos acostumbramos al momento de entrenar todos los días, la preparación de la alimentación en la casa, las compras, el movernos… es super especial y cómodo porque hacemos lo mismo, pero somos bastante distintos en un montón de aspectos y nos complementamos al final. Es que si fuéramos iguales hubiésemos chispeado hace ya un tiempo (risas).

Hay muchos deportistas que sus parejas no practican el deporte o que practican otra disciplina no tan profesional y cuesta más entender al otro y no es nuestro caso, porque es ir por el mismo camino y al mismo ritmo. Nuestro trabajo también se relaciona porque tengo la bicicletería y Agus es nutricionista, y tiene también pacientes ciclistas, pero no es que hablamos todo el día de la bici, tenemos nuestros tiempos y actividades distintas.

Y por otro lado no nos cansamos de pasar el tiempo juntos porque nos apasiona lo que hacemos y eso ayuda. En mi caso, si no estuviese con Agustina económicamente hubiese bajado los brazos hace tiempo, pero juntos siempre salimos adelante.

Así esta pareja misionera lleva su amor por el deporte y como pareja por distintos puntos del país, ayudando y empatizando en cada alegría como cada derrota y ese es el camino que los mantiene unidos.

