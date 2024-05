Misiones creará con Brasil un Corredor Biológico Internacional | El Territorio

"Es uno de los proyectos más ambiciosos que vamos a impulsar este año", afirmó Passalacqua. Unirá tanto los bosques como parques, reservas naturales y ciudades.

Más de 3.000.000 de hectáreas es la superficie total que abarcará el Corredor Biológico Internacional que se está gestando entre Brasil y la Argentina a través de Misiones. "Es uno de los proyectos más ambiciosos que vamos a impulsar este año", dijo el gobernador Hugo Passalacqua el 1 de mayo al citar que se hará a través del Instituto Misionero de Biodiversidad (Imibio). "Un espacio que unirá bosques, parques, reservas, espacios naturales y ciudades. Esta institución es única en el país y los científicos que trabajan son misioneros", destacó el gobernador.

Luego resaltó que "es un corredor que se convertiría en el segundo pulmón verde más grande del mundo". También resaltaría cada uno de los proyectos que se viene impulsando da cuenta del cuidado y respeto a la naturaleza. "Somos los protectores de la mayor biodiversidad del país, la provincia con más leyes sancionadas para el cuidado del ambiente. Somos reconocidos por nuestra exuberante selva paranaense por todo el país; y ahora también por el propio Vaticano, donde este mes, invitados por el Santo Padre expondremos allí el caso de Misiones como ejemplo de cuidado ambiental", destacó el gobernador.

Allí dio cuenta que "con más de un millón y medio de hectáreas de bosque nativo, un tercio de estos bosques está resguardado dentro de nuestro sistema provincial de Áreas Naturales Protegidas. Por protegerlos, hemos adoptado tecnologías avanzadas, como imágenes satelitales, sensores remotos y drones, para monitorear y gestionar estos valiosos ecosistemas de manera efectiva y que, a su vez, fortalezcan la gran tarea que realizan nuestros guardaparques".

De qué se trata el corredor

El Corredor Biológico Internacional es una iniciativa que está siendo impulsada desde Misiones por la presidenta de Imibio, Viviana Rovira. En forma previa se hicieron algunas presentaciones para dar a conocer el alcance que tendría.

A principio de este año, se realizó una reunión en El Soberbio con autoridades de la Provincia y del Estado de Río Grande Do Sul (Brasil). "La biodiversidad no tiene frontera, no tiene pasaporte, y este desafío que tiene la provincia de Misiones de conservar más de la mitad de su territorio con la Selva Paranaense, que es compartido con Brasil y Paraguay, necesita de un trabajo conjunto y articulado de todos para su cuidado y conservación", sostuvo entonces el ministro de Ecología, Martín Recamán.

Por lo que transcendió, las autoridades de Misiones y Rio Grande Do Sul avanzarán en las próximas semanas con la implementación del proyecto. En ese tramo podría sumarse Paraguay con algunas de sus reservas naturales. "Del Amazonas para abajo será el espacio más grande de América Latina", afirmó Passalacqua.

La idea en consonancia con los dichos de Passalacqua es que antes de fin de año la propuesta sea presentada ante los organismos provinciales, federales y de Argentina y Brasil.

