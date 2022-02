El amor por los fierros los unió hace más de 20 años

domingo 13 de febrero de 2022 | 6:05hs.

Los posadeños Carlos ‘Indio’ Mantilla y Leticia ‘Lety’ Ponce de León hace más de 20 años están juntos compartiendo su amor de pareja y por el automovilismo, que los unió en una competencia de rally y no los soltó más.

Todo comenzó en 1999 cuando el Indio Mantilla corría rally y en el Súper Especial nocturno realizado en el autódromo Rosamonte de Posadas la vio a ella entre el público y la invitó a subirse a su Volkswagen Gol, ya que había clasificado a la final y necesitaba correr con el menor peso posible de acompañante para ir más rápido. Aquel Súper Especial quedó en manos del Indio, quien además del trofeo, se llevó a su casa al amor de su vida.

En aquel 1999, Mantilla salió subcampeón de la Clase 2 y en el 2000 alcanzó el subcampeonato de la Clase 3. Cuando resolvió pasar al Misionero de Pista, Leticia lo acompañó como pareja e integrante de equipo. Llegaron los títulos para el Indio, primero en la Clase 2 (2002, 2004, 2005), TC 4000 (2017 y 2018). Ella siempre fue acompañante y defensora, ya que se sabía de memoria cada párrafo de los distintos reglamentos.

“A Carlos lo conocí en un Súper Prime. Él estaba en la final y necesitaba alguien ‘livianito’ y me subió a mí, ganamos ese Súper Prime y no nos separamos más. De ahí fuimos a todas las carreras juntos salvo a dos que estuve internada. Para nosotros el automovilismo es una pasión que compartimos juntos. Estoy súper agradecida a la vida por tremendo compañero”, destacó Lety.

Claro que por las venas de Leticia corre sangre fierrera y ella quería correr. Lety es prima del corredor de TC Gabriel Ponce de León y cuando resolvió dar el salto al karting, él la guió y acompañó. Así llegó al Misionero de Karting y la atención del chasis lo hacía el Indio. Luego de 26 carreras (Damas, Estándar y 4t Senior) y un tercer puesto en el campeonato de la categoría Damas, Lety saltó a los autos, llegó a la Clase 1 con un Fiat Uno. Como no podía ser de otra forma, su maestro fue el Indio Mantilla.

“Es un gran compañero. Siempre muy atento conmigo, siempre me acompañó en todo y me tuvo paciencia y me enseñó cuando yo quise empezar a correr. Yo lo acompañé antes y ahora la vida nos puso acá en Viedma (Río Negro) y él me está acompañando a mí en mi debut a nivel nacional”, resaltó la posadeña, quien hoy debutará en la Copa Bora.

“Ella es una gran compañera, me enamoré desde el primer día que se subió al auto de carreras y estamos hace 25 años juntos compartiendo nuestras vidas. El autódromo es nuestra segunda casa. Siempre compartimos nuestra pasión por el automovilismo. Desde el año pasado compartimos de correr juntos en la misma categoría, la Clase 1. Y cuando uno le pone tanta pasión a lo que hacés salen cosas buenas, como ahora que ella va a debutar a nivel nacional”, cerró Mantilla.

Desde aquel Súper Primer hasta el debut de Leticia a nivel nacional pasaron muchas carreras, pero el amor está intacto.

