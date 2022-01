Posadas quiere volver a brillar como Capital del Carnaval

domingo 23 de enero de 2022 | 6:05hs.

Símbolo de alegría y festejo, el carnaval siempre fue una cita relevante para el calendario posadeño. Los tambores se comenzaban a lustrar poco antes del verano y entre prácticas y eventos alusivos, todo el barrio era partícipe de la fiesta.



Villa Cabello y Villa Blosset, dos históricos referentes de los desfiles de las calles capitalinas, atraían a toda la familia. Niños que se batían en duelos de bombitas y lanzanieves, abuelos que acomodaban sus sillas desde temprano, madres que dedicaban tardes enteras a bordar lentejuelas y padres, tías, primos que correteaban para alcanzar una parte del traje o parchar algún instrumento. Un encuentro popular que podría bien estar en auge o expansión en la ciudad que pretende acaparar más turistas día a día con sus playas y remodelaciones.



Desde los barrios, los pilares donde se sostiene la comparsa posadeña, continúan trabajando a pulmón y guiados por la pasión heredada de carnaval. Este año, a poco de arrancar febrero, Posadas no tiene una fecha confirmada de la fiesta, y por eso, muchos grupos decidieron no competir, o directamente sumarse a otros festejos en localidades vecinas.



Mariano Fernández, presidente de Escuela de Samba Grande Posadas, una de las comparsas más nuevas pero con honda tradición carnavalera, detalló que su grupo está activo, ensayando especialmente todos los fines de semana para el Encuentro de San Ignacio el 26 de febrero.



Además, con casi 40 intgrantes en batería y otros 40 en cuerpo de baile, armaron también un ensamble denominado Batería Agresiva, que se amaña para gestionar presentaciones en distintos bares y eventos. Sin miras de fiesta local, alegan que esta es la única forma de sostener el ánimo del grupo.



‘‘Hoy por hoy, gente conocida que está en la órbita hace mucho tiempo te facilita un montón, pero los chicos nuevos no van a venir porque no hay incentivo de nada, si los carnavales no salen. Acá vienen porque saben que vamos a San Ignacio, que tocamos en la playa para Salud Pública, en varios bares, con Espiral, yo los saco pero decidí rebuscarme por mis medios’’, explicó el joven que desde los 5 años vibra el carnaval en carne propia con respectivas marcas en la piel.



‘‘Mi familia toda es comparsera, después por temas laborales se fueron alejando pero tenemos fotos en la mejor época de comparsa en Villa Cabello, cuando había gran despliegue, bombitas, era todo lindo, todo sano’’, postuló quien tuvo su paso por Los Tigres del Norte y Revelación previo a formar este nuevo grupo.



‘‘El carnaval es de la familia, ahí no hay límite de edad y la gente se contiene porque es un momento clave de felicidad. Después ya empieza toda la rutina laboral, la escuela. Entonces se volvió cultura familiar porque entra toda la familia y es alegría, es pasión’’, profundizó Fernández al tiempo que entendió falta más empatía de los funcionarios para poder sostener esta fiesta familiar de los barrios.



En esa línea, desde Yacarezinho, otra de las comparsas más importantes de la ciudad, emitieron un comunicado en las redes para explicar por qué, de salir los corsos en Posadas, tampoco formarán parte. ‘‘Las Escuelas de Samba y Comparsas Barriales no se conforman de un día para otro. El trabajo es anual en sus barrios’’ detalló Jorge Omar ‘Pelusa’ Ferreyra en un extenso descargo de Facebook. Planteó que organizar ‘‘un mini carnaval en dos días sin competencia, sin plata...’’ es una falta de respeto para quienes ponen todo por elevar la fiesta al nivel que Posadas requiere.



‘‘Somos lugares de contención pero sin contención económica sin un incentivo, no podés contener a los chicos. A dos chicos, yo puedo decir gracias a Dios y la Virgen los alejamos de la droga. Vienen, los viejos los buscan, pero acá le fundimos a la gurizada, le damos palo y palo, tres horas de ensayo a pesar del calor y dale… pero les gusta. Le hacés light, le aburís y no vienen más, es psicológico’’, sostuvo Fernández.



Con organización, planificación y diálogo para apuntalar el trabajo de años, sin dudas Posadas podrá volver a brillar como la capital que hoy se jacta de ser. Y que la fiesta de los barrios realmente sea una fiesta de la ciudad toda, con un despliegue admirable capaz de opacar cualquier otra apuesta marketinera vecina.

