En Apóstosles, el carnaval le rinde homenaje a las raíces y la naturaleza

El carnaval no sólo representa alegría y emoción. Es también un espacio para plantar banderas -en pleno espacio público- y generar debate, defender y cuestionar problemáticas sociales y hasta generar conciencia social y fraternidad.



En Apóstoles, las comparsas aprovechan los meses de trabajo para llevar adelante una apuesta esplendorosa y colorida. Al tiempo que preparan -con esmero y dedicación- temáticas que despiertan debate y compromiso social.



Este año, los grupos se alistan para disfrutar de los días de fiesta popular y se preparan para difundir respeto por nuestras raíces e historia así como también por la naturaleza y el medioambiente.



Perla del Sur y Bela Samba son algunas de las comparsas apostoleñas que ajustan detalles para la edición 2022. La cuenta regresiva termina el próximo 29 de enero, con el inicio de la fiesta que continuará el 5 y 12 de febrero.

Los trajes de la banda de música se pintan a mano en el taller de Bela Samba. Foto: Marcelo Rodríguez

“El carnaval es amor, es un pedacito de la vida de cada uno. Acá lo vivimos como una herencia, como la historia del pueblo”, le contó Fabián Skuarek a El Territorio, mientras trabajaba en el taller de Bela Samba junto Patricia Zapata, Dante Gustavo, Carlos Sewchuk, Rosana Damián y Sebastián Zapata.



La comparsa es conocida como una de las “fundadoras del carnaval en la ciudad. “Es que Bela Samba está integrada por familias que llevan décadas trabajando en el carnaval -que tiene más de 40 años pero hace muy pocos retomó su fuerza y energía-” dijo Skuarek, presidente de la comparsa que hoy suma 9 ediciones interrumpidas de carnaval.



Además de mantener vivas las tradiciones, el grupo trabaja también como espacio de contención social. “Cada comparsa de Apóstoles tiene un alto contenido de contención social. Hay mucha gente que se dedica a esto y le pone todo el amor, aprenden mucho, la pasan bien. Los más jóvenes, sobre todo, aprenden a trabajar en equipo, conocen nuestra historia. Quienes integran la comparsa se ponen la camiseta del grupo, se sienten contenidos y respaldados en la comunidad”, explicó el presidente mientras Sebastián Zapata, uno de los integrantes del grupo sacaba a lucir un tatuaje del eslogan de Bela Samba que tiene en su brazo izquierdo, demostrando que el sentido de pertenencia también lo lleva en la piel.

Con la temática ‘Amazonia’, Bela Samba irradiará brillo y color en las calles. Foto: Marcelo Rodríguez

Este año, se presentan con la temática Amazonia, un puesta que lleva a escena los colores y la diversidad de la selva tropical más grande del mundo, que actualmente sufre las consecuencias de la intervención del hombre. Con una propuesta colorida -en plumas, lentejuelas y brillos- la comparsa no sólo representa la maravilla de la naturaleza sino también la intervención del hombre: el desmonte, el cambio climático y la contaminación.



“La idea es representar un poco ese gran bosque nativo así como también el daño que estamos haciendo al medioambiente. Queremos generar conciencia”, resaltó.



Identidad misionera

Otra de las comparsas que se presenta este año en los carnavales y lleva una larga trayectoria en Apóstoles es Perla del Sur. Con un homenaje a la Tierra Colorada, este año presentan una adaptación alegre y sambada de la canción Misionero y Guaraní, de Alcibíades Alarcón, y basan la temática del carnaval en Misiones.



Picaflores, orquídeas, yaguaretés y güembés son algunas de las formas que adquieren tocados, trajes, carrozas y espaldares en una presentación que rinde honor a nuestra tierra. “Las leyendas guaraníes, los paisajes misioneros, nuestra historia, nuestras costumbres e idiosincrasia; todo está representado en nuestra puesta”, dijo Juan Suárez, presidente de la comparsa apostoleña.



Además de ese homenaje, la comparsa realizó este año una remera distintiva que no sólo relata la temática de la edición 2022 sino también le rinde honor a la Negra García Rosa, una de las bahianas de la comparsa que falleció hace pocos meses y representa un pilar fundamental para el grupo.



“Fue una de las primeras bahianas, una de las primeras en contagiar amor por el carnaval y en demostrar que todos podemos ser parte de la fiesta. Ellas bailan en el carnaval con vestidos y trajes especiales con el fin de demostrar que no es necesario ser joven, atleta o tener un cuerpo esbelto para participar y disfrutar del carnaval, aquí todos son bienvenidos”, dijo haciendo hincapié en que la fiesta se potencia también como un espacio para la inclusión social y el respeto por el otro.



Junto a Karina Barreyro, Lorena Palañiuk y Lucía Barrios, trabajaban en los tocados y trajes de este año, ajustando los últimos detalles para la presentación: “La pandemia nos trató bastante mal y nos limitó bastante pero el último semestre del año trabajamos mucho. Estamos entusiasmados”, dijo.



Y agregó: “Después de todo lo que vivimos creo que es muy importante volver a encontrarnos para festejar juntos. Creemos que este año el carnaval será ese espacio de reencuentro con alegría. Y eso, nos llena de satisfacción y esperanza”.

Para agendar

Carnavales apostoleños

Se llevarán a cabo desde el próximo fin de semana. Serán 29 de enero, 5 y 12 de febrero, tres jornadas a puro brillo y color en la Capital de la Yerba Mate. El evento se realizará, como es tradición, en la avenida del Espacio Joven.

