Vuelve la alegría de carnaval

El carnaval es una fiesta que tiene su origen etimológico en el italiano carnevale, que según se desglosa es algo así como quitar la carne. Teniendo en cuenta que la celebración es poco antes de la cuaresma, tiempo esclesiástico donde tradicionalmente se restringe la carne, podríamos decir en nuestro criollo, que es tirar toda la carne al asador, previo al cierre de la parrilla claro. Más allá de lo simbólico, es una festividad donde despedimos el verano, las vacaciones, soltamos toda la alegría, el baile y el canto desenfrenado antes de volver a cumplir con las rutinas laborales, escolares y socioculturales del tiempo cuaresmal.



En Misiones siempre fue un clásico veraniego que creció con la fuerza de familias trabajadoras apasionadas que lo sostuvieron de generación en generación. San Javier, Concepción de la Sierra, San Ignacio, Villa Cabello, Villa Blossett en Posadas y algunos otros puntos de la región son sinónimo de fiesta carnavalesca en febrero.



Hoy, con malas noticias que abundan. Sequías y calor extremo a raíz del cambio climático, nuevas olas de brotes epidemiológicos, crisis económica e incluso graves conflictos políticos a nivel mundial, las comparsas se siguen elevando como nichos de contento y contención en los barrios. Y así sobreviven a todo pronóstico, a fuerza de voluntad y amor a la samba.



Tal como sucedió en las grandes urbes como San Pablo y Río de Janeiro, la situación sanitaria continúa limitando la vida social. En la Tierra Colorada, municipios como Oberá e Iguazú por ejemplo han decidido no tener festejo de carnaval, mientras la vecina comunidad correntina de Ituzaingó debió aplazar sus fechas.



Posadas por ejemplo es una de las que se debate entre la realización o no de los corsos, pero ante la indecisión, muchas comparsas decidieron abstenerse por falta de preparación y organización previa y otras ya agendaron su participación en comunas que sí confirmaron los festejos.



Uno de los lugares más históricos de carnaval es Concepción de la Sierra, donde hace más de 30 años que el compromiso eleva el estandarte de carnaval. Con las competitivas Bahiana y Maringá, el sentimiento que se comparte es mutuo, la dedicación es plena pero a la hora de bailar se siente una energía de superclásico que contagia a todo espectador.



Cerca, Apóstoles invirtió más tiempo en este parate festivo del calendario y este año postulan que los ejes por los que salen a la calle son las luchas medioambientales. También entendiendo a la comparsa como espacio de contención Bela Samba y Perla del Sur, se lucirán este febrero para sacar de la mente el amargo recuerdo de tiempos de aislamiento y hermanarnos.



En tanto, Santo Pipó hará lo propio y espera ganarse un lugar entre los privilegiados que se disputan el cetro provincial.



Por otro lado, en San Ignacio, donde anualmente se lleva a cabo la Fiesta Provincial de Carnaval, habrá dos jornadas emblemáticas, entendiendo que la pandemia dificultó ensayos y demás preparativos durante el año.



De esta manera, el 26 en la Playa del Sol se desplegará un Encuentro de Baterías de la provincia y el 27 se hará el desfile tradicional con comparsas invitadas, pero sin competencia. El punto elegido es el espacio que se configurará como nuevo corsódromo detrás de la actual Terminal de Omnibus. Habrá cantina, patio gastronómico, shows de bandas en vivo y un gran cierre con La Mosca. Imperial, Bahiana, Caprichosos do Samba, Ivotí, Maravilla, Yasi Bera son algunas de las que confirmaron su paso desde las 20, por el futuro corsódromo.



La dulce no defrauda

Otra meca del sur de los carnavales misioneros es San Javier. Allí, también hubo debate sobre qué hacer este año. Y si bien se había planteado un show más acotado, en el anfiteatro local, ahora ya ratificaron que volverán a bailar y tocar por las calles. Imperial, Caprichosos do Samba y La Dulce Tropical extenderán sus brillos sobre la avenida de San Javier, el 11 y 12 de febrero para engalanar a un pueblo sediento de carnaval.



Al explicar el sentimiento que une a toda esa ciudad, Lilian Perié de Caprichosos, detalló que más allá del tiempo, el trabajo, el dinero que destinan cada uno a sus comparsas, ‘‘es algo que nos gusta, que nos permite compartir en familia’’. ‘‘Es una actividad que une y más ahora que es más difícil salir de vacaciones. Sabemos que, con lo que tenemos, algo siempre se arma’’, alentó sobre la actividad que sostiene con entusiasmo a San Javier.



‘‘Las tres comparsas estamos trabajando, nos estamos moviendo a contrarreloj para brindar lo mejor que se pueda. Este año nos va a poner a prueba, pero no los vamos a defraudar’’, dijo esperanzada en que más allá de los trajes reformados y los pasos improvisados, febrero es carnaval y es verdadera fiesta en familia.

