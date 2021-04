Centro de Cazadores se recupera tras un duro cierre

domingo 18 de abril de 2021 | 6:05hs.

“Las primeras medidas de cierre de todos los clubes afectaron de manera muy particular al Centro de Cazadores, ya que se mantiene con el aporte de los socios y del alquiler del salón para 350 personas, que hace un año que no se puede utilizar y es un ingreso importante que dejó de recibir el club”, contó Rubén Flores, secretario del club Centro de Cazadores.



El Cazador de Posadas tuvo una ventaja sobre otros clubes, que le permitió reabrir sus puertas apenas se liberaron algunas actividades.



“El club cuenta con 14 hectáreas y esto permitió poder volver a desarrollar las distintas actividades deportivas bajo los protocolos de higiene y seguridad y con el distanciamiento adecuado exigido por las autoridades”, expresó Flores.



Pero los posadeños no estuvieron ajenos a una pequeña crisis económica, ya que durante los 75 días que estuvieron con las puertas cerradas se acumularon las deudas y había que pagar a los empleados.



“Fueron 75 días muy duros en los que gran parte de los socios dejaron de abonar sus cuotas, pero lentamente con el correr de los meses se fueron normalizando las actividades. La institución, para afrontar los compromisos económicos, fue organizando eventos gastronómicos con la venta de arroz con pollo y de locro y empanadas para el 9 de julio. También se contó con una ayuda del gobierno Nacional a través del IFE que cubrió una parte de los salarios”, recordó.



Hoy en Centro de Cazadores funcionan casi todas las actividades, pero aún no cuentan con el ingreso por el salón, lo que condiciona su economía para el futuro. De todas maneras son optimístas en que en poco tiempo recuperarán su vida “normal”.

