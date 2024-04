El fiscal requirió condena de prisión perpetua para los policías Lohn y Boges por el homicidio de Andrade | El Territorio

Rodolfo Cáceres, fiscal subrogante, consideró que Matías Lohn "ejecutó a la víctima a corta distancia". Pidió además para ambos la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y portar armas.

Después de un cuarto intermedio de diez días, esta mañana se retomó el debate oral por el homicidio de Reinaldo Andrade (37), cometido en el paraje San Ignacio de El Soberbio a mediados de 2019 y por el cual están acusados los policías Matías Lohn y Fabio Boges. En la sala de audiencias del Tribunal Penal Uno de Oberá, el primero en exponer sus alegatos acusatorios fue el fiscal subrogante Rodolfo Cáceres, ya recuperado del dengue que lo aquejaba, y quien ante los jueces Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Jorge Villalba (subrogante) requirió la pena de prisión perpetua para Lohn y Boges, quienes llegaron imputados como autor material y partícipe necesario del delito de homicidio calificado agravado por su condición de funcionarios públicos.

En su alegación Cáceres no mostró puntos de duda al momento de colocar a los uniformados en la escena del crimen, y a Lohn como autor del balazo que impactó en la cabeza de Andrade, ante la mirada de Boges que no intervino para evitar el desenlace. También posicionó el testimonio de peritos y forenses que en base a evidencia científica determinaron que el disparo del arma reglamentaria de Lohn fue a corta distancia, contrario a la versión de los policías que aseguran que fue en medio de una persecución, a una distancia de cinco metros aproximadamente y desde un auto en movimiento.

"El disparo fue a muy corta distancia, el forense que hizo la autopsia habla de proximidad, y el perito de Gendarmería de un disparo a menos de 10 milímetros", valoró el fiscal, y añadió: "El disparo al ser a tan corta distancia impidió que el proyectil cobre velocidad y quedó alojado en la cabeza de la víctima", entonces, "no hay dudas que Lohn ejecutó a Andrade, fue una muerte provocada en la que disparó sin miramientos a la cabeza de la victima, ejecutándolo de un disparo". Por eso pidió condena de "prisión perpetua" para Lohn y Boges, complementada con la "inhabilitación especial y perpetua para ejercer cargos publicos y portar armas".

Alegan las defensas

Las defensas avanzan en este momento por idénticos caminos, atacando la carga probatoria y tratando de alivianar la responsabilidad penal de sus defendidos. Ya lo habían hecho durante las testimoniales del debate en relación a la distancia del disparo y la cadena de custodia de la evidencia analizada, que a sus criterios no fue la correcta. Tanto Federico Tilli y Hugo Zapana (abogados de Lohn) como Gabriel Miranda (abogado de Boges), buscan demostrar la inocencia de sus clientes, y hacer sobresalir la hipótesis que sostienen desde el principio, relacionada a que Andrade se interpuso con su auto en el camino de los uniformados que estaban siguiendo a un supuesto contrabandista, en ese contexto le exhibió un revólver, por lo que Fabio y Lohn sintieron miedo y este último disparó cuatro veces, impactando en la víctima uno de los balazos.

Zapana comenzó hablando de "graves errores en la investigación" y puso en tela de juicio el desarrollo instructorio de la causa que estuvo en manos del juez Gerardo Casco, de San Vicente. "Hubo violación de la cadena de custodia de la evidencia", aseguró, y apuntó que "el forense Wolhein tuvo errores en su análisis sobre el orificio de entrada del proyectil y lo que observó en el borde de dicho orificio, sobre el cuero cabelludo de la víctima, porque no está presente el golpe de mina de Hoffman que marca proximidad de disparo, y lo que ve el forense no es una marca de ahumamiento, sino sangre seca. Estos errores inciales conducen al error de todos". Zapana aseveró: "Que Lohn ejecutó, fusiló, o lo que diga el fiscal Cáceres, no se ajusta a la verdad de lo que pasó. No fue un caso de gatillo fácil".