Constanza Núñez campeona nacional senior con 16 años | El Territorio

La judoca posadeña Constanza Nuñez , que entrena con la Selección Argentina de Cadetes bajo las órdenes de la legendaria Paula “Peque” Pareto, se consagró en Córdoba tras imponerse en los tres combates y ante rivales de 23 y 24 años.

lunes 06 de mayo de 2024 | 15:26hs.

La misionera ratificó su buen momento consagrándose en Córdoba como campeona nacional de la categoría senior hasta 57 kilos. La joven sólo tiene 16 años y sus oponentes promediaban los veinte años. En el Campeonato Nacional de Judo que se desarrolló en Carlos Paz, fueron 110 los deportistas de todo el país que se presentaron para competir. En cuanto a Misiones, la delegación estuvo integrada por 40 personas, 37 de los que son judocas misioneros que participan del Nacional de Apertura 2024, organizado por la Confederación Argentina de Judo (CAJ).

Constanza abrió el certamen ante la chaqueña Karen Bujhamer (23), oriunda de Villa Ángela, a quien derrotó en cuartos de final. Posteriormente, en semifinales, la posadeña se impuso sobre la representante del Club Náutico Avellaneda de Rosario, Rocío Leguizamón (24). Y ya en la final, Núñez se midió con la sanluiseña Agustina Lahiton (23), referente nacional de la disciplina y ganadora de la medalla de bronce en los Juegos Odesur de Asunción 2022.

La victoria tuvo un sabor a revancha para Núñez, el año pasado había dado que hablar en el Nacional de Apertura que se disputó en Formosa, donde fue tercera en senior con apenas 15 años. Constanza, que arrancó hace solo seis años de la mano del entrenador Hugo Jara, expresó cuales fueron sus sensaciones en la competencia.

“Fue algo hermoso, todavía no caigo, fue muy lindo, no tengo palabras. Estuvieron en el estadio mis padres, que me habían dicho que no iban a poder viajar, pero llegaron de sorpresa. Eso fue un plus en la motivación para competir”, expresó la posadeña. “La verdad que es un sueño hecho realidad, con mi familia apoyando en la tribuna y todo el estadio alentándome. Fue hermoso”, añadió.

Para finalizar, la judoca destacó que “tener a Paula Pareto entrenándome es muy importante, es la máxima exponente a nivel nacional y estoy aprendiendo mucho. Ahora espero seguir creciendo en cada competencia y conseguir nuevos logros para la Selección Argentina”.

Constanza, sigue haciendo historia para el judo provincial y demostró una vez más sus condiciones, tal como lo hizo semanas atrás, cuando fue quinta en el Panamericano de Río de Janeiro.