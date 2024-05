Malestar en la comunidad Mbya por el mal uso de un símbolo religioso | El Territorio

Detectaron la construcción de un "Opy" en una propiedad privada de Posadas, presumiblemente con fines comerciales. Caciques y opygua señalan que se construyó sin consultarles y piden que se desarme. “El opy no se negocia, no es artesanía”, dijo el reconocido maestro artesano Lirio Giménez

lunes 06 de mayo de 2024 | 16:24hs.

Opy en comunidad mbya de Misiones.

La construcción de un opy (casa sagrada, casa de adoración) en Posadas dentro de una propiedad privada y para lo que sería un emprendimiento comercial tiene angustiadas a las comunidades mbya guaraní de la provincia. El hecho llegó al conocimiento de los originarios la pasada semana y desde entonces los mburuvicha (caciques), opygua (líderes religiosos) y las familias mbya se reúnen para organizar y visibilizar el reclamo.

Lirio Giménez, reconocido maestro artesano de la comunidad Ka'aguy Poty de Aristóbulo del Valle y defensor de los derechos de su pueblo, se comunicó con El Territorio para dar a conocer esta situación y pedir “que se destruya ese opy en la ciudad de Posadas”. El opy es el espacio sagrado del pueblo mbya guaraní, donde se da la comunicación con Dios y donde pueden hallar respuestas trascendentes y la cura para los males.

Indignados y tristes

“La semana pasada nos enteramos que se levantó un opy en la ciudad Posadas. Y eso nos indignó muchísimo a la gente de la comunidad y también a otras comunidades, a los caciques y los opygua. Nos entristece mucho eso”. Y profundizó en la importancia central que tiene el opy para la cultura mbya. “El opy Dios nos dejó para nosotros y Dios dejó para que el opy esté en la comunidad, para rezar, para que los opygua hablen con Dios. Por eso a nosotros nos indignó muchísimo y estamos muy dolidos con ese opy en la ciudad, que se hizo sin consulta de nuestro pueblo”.

Por ello, expuso, “no vamos a permitir que se haga un opy en una ciudad y más sin haber hablado con nadie. Yo soy un luchador de este territorio del Valle del Cuña Pirú y como tantos otros luchadores de nuestra cultura vamos a pedir que se destruya ese opy, esa construcción no tiene que estar ahí. Además de sacar del contexto de la vida en comunidad el lugar sagrado de los originarios para emplazarlo en la ciudad otro aspecto que preocupa a las comunidades es su utilización.

“El opy no se negocia. Es la casa que nos dejó Dios para nosotros. No es para negociar. Por eso estamos muy dolidos. El opy no es para venta ni tampoco para negociar. El opy no es artesanía. Por eso no vamos a permitir que se haga ese opy en la ciudad y les pedimos que tienen que destruir para que no quede ahí. Le pedimos que desarmen ese opy”, afirmó.

El referente guaraní adelantó que si no obtienen una respuesta positiva pronto a su reclamo de desarmar el opy, “nos vamos a movilizar hasta Posadas y vamos a estar presentes ahí para exigir que se desarme. Les decimos públicamente que los guaraníes de la provincia de Misiones no van a permitir que esté ahí ese opy”, remarcó.

Ya la pasada semana en una entrevista con El Territorio publicada en sábado 4 de mayo, Eliseo Chamorro, referente mbya y subsecretario de Revalorización Cultural de la Provincia contó sobre la construcción del opy en la ciudad y el malestar que está causando esa situación en las comunidades. “Tienen que desarmar ese opy”, sostuvo.

Lirio Giménez, reerente de las comunidades Mbya de Misiones. / Foto: Gentileza