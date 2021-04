Las canchas también pueden acomodarse

domingo 18 de abril de 2021 | 6:05hs.

En la Capital del Trabajo los distintos clubes no estuvieron ajenos a la crisis y todos buscaron distintas fórmulas para atravesar la dura situación económica.



En el club Sportivo Eldorado, que tiene un salón que se alquilaba a los socios para distintos eventos, tomaron la decisión de mantenerlo cerrado hasta que todo pase. Otra fuente de ingreso importante era el alquiler de la cancha para los torneos seniors, y al no haber torneos pasaron a alquilar la misma cancha pero con una variante que les permitió cumplir con los protocolos necesarios.



Como el Comité de Crisis local habilitó el fútbol 5 tras la cuarentena estricta, desde Sportivo Eldorado readaptaron la cancha de fútbol 11 y, con arcos más chicos, pudieron tener dos campos de juego (cada mitad de cancha).



Esto de colocar arcos de las divisiones inferiores y dividir el campo de juego de 11 para que jueguen al fútbol 5 fue replicado por varios clubes de Eldorado con cancha grande.



Algunos más audaces también permitieron que se jueguen partidos amistosos de fútbol 11, siempre obviamente alquilando la hora de juego para tener un rédito mayor.



Una idea con apoyo

Con o sin pandemia la venta de pollos siempre fue y será una fuente de ingreso, pero el rugby femenino de Carayá innovó ofreciendo prepizzas, logrando así una buena recaudación.



Tanta fue la aceptación de estas pizzas, que el Rotary Club Puerto Eldorado también la utilizó como evento para recaudar fondos para donar un tanque a una escuela local.



En todos los casos la situación mejoró con el regreso de los chicos a la prácticas de los distintos deportes, pero las restricciones producto de la pandemia siguen afectando de alguna manera a los clubes o subcomisiones de los mismos, debido a que hay varias actividades que se realizan para recaudar fondos todavía no se pueden llevar a cabo.



Un claro ejemplo es la Noche Retro de Tirica, fiesta muy exitosa, que aparte de tener buenos réditos económicos también significaba un encuentro social destacado del club.

