Donaciones desde Suiza para Helvecia y delivery en Jardín América

domingo 18 de abril de 2021 | 6:05hs.

Varios clubes de la provincia recibieron ayuda de particulares, pero en Ruiz de Montoya se dio un caso particular, ya que la ayuda fue internacional para el club Helvecia.



En 2020, los del centro de la provincia recibieron ayuda económica desde Suiza y con ese aporte se hizo la renovación del techo del club, contó el presidente Rodolfo Buri.



Pero obviamente eso no fue suficiente y Buri confesó que “en nuestro caso hicimos ventas de pollos y rifas”. El hombre remarcó que en una de las ventas hechas en la localidad hasta se llegaron a vender 200 pollos y fue un éxito total.



Además, precisó que tienen una cantina y se trabaja a pedido. Los comensales llegan al lugar, pero se realiza al aire libre, y respetando el distanciamiento social y al aire libre.



“Acá usamos el salón para eventos, bailes, fiestas privadas y también eventos deportivos, ahora relegado por el contexto que vivimos, se hizo la remodelación del techo con las donaciones recibidas”, relató Buri.



Venta con delivery

En Jardín América el mismo panorama económico tuvieron el Club Social y Deportivo Jardín América y Timbó, que desarrollaron distintas actividades para el sostenimiento de los clubes y encontraron en la venta vía delivery una buena fuente de ingresos.



Carolina Barboza, presidenta del club Jardín América, contó que ventas de locro, empanadas y pollos que se hicieron tuvieron un éxito por la metodología de llevar las porciones a domicilio y por eso seguirán con ese sistema.



“El año pasado siempre cumplimos con los protocolos sanitarios vigentes, hacíamos los pollos o empanadas se le llevaba al comprador el pedido a su casa así no buscaban todos juntos y se evitaba la aglomeración de personas”, contó.



Los pedidos se hacían por WhatsApp y se entregaba como delivery, el mismo método se hizo con las ventas de locro y trajo buenos frutos para el Lobo.



En la vereda de enfrente utilizaron la misma idea. Timbó también realizó varias ventas desde que arrancó la pandemia. “Es más, hasta se hizo un ‘pollo solidario’ para los niños del barrio Timbocito y barrios cercanos”, contó el presidente del club, Walter Fernández.



“Como no hay actividades deportivas tuvimos que buscar otras metodologías para generar ingresos, fue un golpe muy duro en el sector deportivo la llegada de la pandemia”, cerró Fernández.

