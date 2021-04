A pesar de la pandemia, con ayuda y colaboración, “algo pudimos hacer”

domingo 18 de abril de 2021 | 6:05hs.

El club Gimnasia Guatambú, de Montecarlo, es una institución que tiene más de 80 años y durante toda su existencia se sostuvo con la realización de diversas actividades, que fueron desde el alquiler para fiestas y eventos bailables hasta la participación gastronómica en la Fiesta Nacional de la Orquídea y provincial de la Flor y torneos provinciales, nacionales e internacionales. Todas las actividades generaban un ingreso que servía no sólo para cubrir gastos fijos, sino también para invertir en infraestructura.



La pandemia por el coronavirus, que trajo acarreada restricciones desde marzo de 2020, hizo que muchas instituciones como Gimnasia deban reinventarse y buscar alternativas para seguir cubriendo, principalmente, los gastos fijos, ya que si bien existe una cuota societaria, no fue suficiente para poder saldar gastos todos los meses en tanto tiempo.



En mayo siempre se realiza en el club Guatambú el almuerzo aniversario de la institución, con el sorteo del bono colaboración, a fin de año el baile de Año Nuevo con bandas cerveceras, la cena de premiación de los Adalides Deportivos y también funcionaba con un comedor en la Fiesta Nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor.



Ponerse el club al hombro

“Cuando se declaró la cuarentena el año pasado debimos cerrar el club y obviamente no pudimos desarrollar ninguna de las actividades que hacemos todos los años para recaudar fondos, como el almuerzo, alquiler para eventos y otras cosas”, contó Laura Laumann, presidenta del club.



“Lo único que nos quedó fue el bono colaboración que lo sorteamos en mayo, en el aniversario del club, pero tuvimos que extenderlo hasta agosto. Por suerte pudimos vender todos los números y con eso medianamente pudimos pagar los gastos, porque con las cuotas societarias no alcanza”, reconoció la dirigente.



“Con esa actividad nos quedó margen y por suerte pudimos acceder a un subsidio de 60 mil pesos del Ministerio de Deportes para paliar la crisis y también recibimos un subsidio de Clubes en Obra (de Nación) y gracias a eso pudimos terminar la obra del gimnasio”, contó Laumann, quien reconoció que “a pesar de la pandemia algo pudimos hacer, pero no con fondos que generamos siempre”.



Para la presidenta de Guatambú el panorama es difícil para que este año se puedan realizar nuevamente los eventos tradicionales y la parte gastronómica en la Fiesta de la Orquídea y la Flor.



De todas maneras, desde la dirigencia del club de Montecarlo esperan que con el funcionamiento de la institución con la mayoría de las disciplinas deportivas autorizadas, más el bono colaboración que sortearán en mayo, podrán cubrir nuevamente los gastos de este año.

