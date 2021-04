La pandemia no fue un freno para las acciones solidarias

domingo 18 de abril de 2021 | 6:05hs.

En el club Sarmiento de Villa Sarita funciona uno de los Centros de Adultos Mayores que dependen de la Municipalidad de Posadas. Hace cuatro años que el club le cede parte de sus instalaciones para que puedan realizar sus talleres, practicar sus obras y, lo más importante, reunirse.



El coronavirus obligó a replantear todas las actividades. “Hicimos cosas con distanciamiento, con barbijo y así lo hicimos durante la pandemia. No nos estamos juntando. Solamente lo hicimos para algunas ocasiones especiales”, contó Mirtha Ceballos, una de las integrantes del centro, que recibe a más de 60 personas.



“Hubo y hay mucha incertidumbre. Estábamos acostumbrados a una vida activa. Todos los días teníamos talleres, en los que nos encontrábamos. Acá teníamos tai-chi, folklore, tejido, maquillaje, gimnasia, reciclado, de todo”, agregó Noni Riera.



Es que el Centro de Adultos Mayores de Villa Sarita era mucho más que talleres. Era el lugar y la excusa de muchos para encontrarse con amigos, aprender algo nuevo y mantenerse en movimiento.



“Tuvimos temor y angustia por no poder salir. Ahora, ya con la vacuna, estamos un poco más tranquilos. Nos alentamos a través de WhatsApp, con un grupo que tenemos, para poder superar esta etapa”, contó Riera.



Pero hubo algo que no se modificó: su estirpe solidaria. A través de los grupos que tienen, respetando las medidas de seguridad sanitaria, los integrantes del Centro reunieron donaciones, que van a repartir durante la semana.



“Hoy estamos juntando alimentos, ropas, artículos de limpieza para llevar a los otros Centros de Adultos Mayores, que son muy humildes. La semana que viene vamos a llevar todo lo que juntemos”, aseguró Ceballos.



Es que la función, más allá de las reuniones sociales, de los centros de adultos es devolverle a la sociedad lo que les brindó y por eso hace varios años que desde Villa Sarita eligen un lugar para destinar lo que recolectan.



“El año pasado y el anterior (2019), llevamos lo recaudado al geriátrico de Miguel Lanús y también a Santa Ana y San Ignacio. Siempre hacemos algo solidario”, cerró Riera.



Cuando la pandemia pase, desde el centro de adultos que funciona en el Club Sarmiento tienen planeado reunir a integrantes de todos los centros de adultos de la ciudad para recuperar varias de las actividades que realizaron hasta marzo de 2020.

