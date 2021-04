“Estuve peleándola 23 días, pero pude salir”

domingo 04 de abril de 2021 | 6:05hs.

Desde el primer minuto de la pandemia Salvador Spyridacos (65) estuvo en contacto con pacientes con Covid-19 en el Parque de la Salud, su lugar de trabajo.



Este médico junto a sus colegas, también trabajadores sanitarios, atendió durante el año pasado a cientos de pacientes con distintas dolencias y lo que estaba latente, la posibilidad de contagiarse de coronavirus, ocurrió en los primeros días de enero.



Salvador pasó casi un mes inconsciente en terapia intensiva y con asistencia mecánica respiratoria, lo que lo mantuvo entre la vida y la muerte. Pero pudo salir y pese a que hoy todavía vive las consecuencias de haber pasado por la enfermedad, sigue adelante con su recuperación y cuenta su vivencia para que sirva a otros.



“Estuve peleándola gracias a los profesionales que estuvieron conmigo, porque yo estuve intubado desde que entré y por 23 días, pero pude salir”, contó a El Territorio en base a lo que le dijeron cuando despertó.



“Según me contaron, porque yo no me acuerdo de nada, la pasé muy mal, no mejoraba, estaba mal. Eso le decían a mi señora cuando le daban el parte diario”, agregó en la charla.



Si bien contraer el virus era una posibilidad ya que estaba a diario con decenas de pacientes, nunca pensó que la enfermedad sería tan dura con él.



En primer lugar el 6 de enero fue internado en el Hospital de Fátima, pero rápidamente desmejoró y se decidió su traslado al Hospital Madariaga para que reciba atención de alta complejidad.



“Me llevaron de noche, llegamos al Madariaga y el 9 de enero me intubaron. Me contaron que los médicos y enfermeros pelearon muchísimo para que me recupere, todos son excelentes profesionales y quiero destacar la organización que tienen porque está todo preparado para recibir a los enfermos que llegamos de golpe con esta enfermedad”, comentó el trabajador de la salud.



Así transcurrían los días y los partes que recibía su esposa no eran alentadores. Pero después de 23 días despertó y hasta mediados de febrero siguió internado en otra sala de menor complejidad.



“Cuando me empezaron a contar todo lo que viví me agarró pánico. Además, todavía sigo con secuelas como dolores en el cuerpo, mareos, náuseas que van a quedar por un tiempo”, indicó el hombre que dejó el centro de salud recién el 18 de febrero.



“De a poco voy superando las secuelas. Pero esto me consumió toda la parte muscular y con la ayuda de los kinesiólogos y gimnasia me fui levantado. Fueron 23 días intubado en reposo total donde no movés nada y cuando desperté, me desintubaron y volví al estado de conciencia empecé con un dolor de cuerpo inaguantable que no sé de dónde salía”, detalló el médico.



Luego de su salida recién supo que su familia también enfermó. “Una vez que me interné perdí contacto con mi familia, porque a uno lo aíslan, después me enteré que ellos también tuvieron Covid-19 y quedaron aislados en la casa pero no fue tan feo como me pasó a mí”, precisó.



Por último dio un mensaje “para los que no tuvieron Covid-19, les digo que se cuiden porque no es broma. Cuando salí de alta me dijeron ‘usted es el primero que sale vivo de la terapia intensiva’. Es una enfermedad que no perdona, por eso le digo a la gente que lo tome enserio, que use barbijo y tenga las manos limpias, que se aíslen si tienen síntomas. Veo muchas reuniones familiares o de amigos y eso expande la enfermedad”, finalizó.

