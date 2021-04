Recibió un corazón y hoy motiva a otros a donar órganos

domingo 04 de abril de 2021 | 6:05hs.

César Alonso tiene 59 años y hace tres años y medio recibió un nuevo corazón. Después de haber estado 16 horas en coma profundo, actualmente lleva una vida normal viviendo su pasión por el fútbol de salón desde afuera, ya que en el 2014 tuvo que retirarse de esa práctica deportiva por insuficiencia cardíaca y respiratoria.



Tras este milagro de vida, César se centró en concientizar a la gente sobre la importancia de donar órganos, teniendo en cuenta que él considera que volvió a nacer luego recibir un trasplante en tiempo récord.



“Por la pandemia no estuve yendo a Buenos Aires para los controles más exhaustivos, pero a partir del 14 de abril ya estoy allá para el control general. Estoy bien, cumpliendo con todos los cuidados que me recomienda el médico”, contó a El Territorio.



Sobre aquel momento que le cambió la vida, recordó: “El 17 de julio del 2017 recibí el trasplante en el Hospital Italiano, en Buenos Aires, ya que mi insuficiencia cardiaca y respiratoria requería esta operación. La espera fue sufrida, pero bajo mucha contención médica”.



Y detalló: “Me durmieron, me llevaron a Buenos Aires con el avión sanitario, pero la que más sufrió fue mi familia porque yo estaba en coma profundo y no me di cuenta de todo lo que estaba pasando. Gracias a Dios y a esa familia que decidió donar recibí un corazón a las 16 horas de estar en lista de emergencia nacional”.



La única información que tiene de su donante es que tenía 29 años y era una persona sana, pero no descarta conocer algún día a la familia del joven para agradecerles el gesto de dar vida a partir de una persona que ya no está.



Cuando comenzó con la insuficiencia cardiaca le colocaron cinco catéteres, después un marcapasos con el que siguió adelante por un tiempo, hasta tener un paro cardiaco que lo llevó a estar en la lista de emergencia nacional para trasplante de corazón.



“Todo fue muy rápido, desde que entré lista de emergencia pasaron 16 horas para que llegue un corazón. Vengo de una familia católica, me encomendé a Dios siempre y a todos los santos y recibí este milagro, por eso también desde ese momento siempre trato de concientizar sobre la importancia de la donación de órganos, es doloroso perder un familiar pero hay que pensar que se pueden salvar muchas vidas y seguir teniendo presente a ese ser querido de esta forma”, reflexionó.



Alonso se jubiló como empleado de comercio y por 25 años se dedicó a jugar al fútbol de salón, disciplina que tuvo que dejar de practicar por su problema de salud. En el año 2019 Montecarlo fue una de las sedes del Mundial de Futsal y allá cumplió uno de sus sueños: el de estar en un mundial y colaborar con la organización local en la atención de la selección argentina. Si bien hoy no es posible jugar, sigue estando cerca.



“Agradezco infinitamente al gobierno provincial por poner a disposición el avión sanitario cuando necesité, a la obra social Osecac, que me dio todo lo que necesito, a la comunidad de Montecarlo por todo el apoyo siempre y mi familia que se llevó la parte más dura y siempre está. Puedo decir que sigo mi vida normal haciendo todo lo que necesito, sólo sin poder hacer fútbol, pero volví a vivir y a tener esperanza", concluyó.

