Escuelas con esquema mixto de presencialidad para el 2021

domingo 27 de diciembre de 2020 | 6:04hs.

En este 2020 inesperado y excepcional quedó claro el rol esencial de la escuela y lo irremplazable de la presencialidad. En Misiones, se logró sostener el vínculo pedagógico y para el año que comienza el primer desafío es llegar a marzo con las escuelas en condiciones de ofrecer seguridad sanitaria para que todos los estudiantes misioneros puedan volver a las aulas. Este es el balance que hace el ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff, y sus proyecciones para el año que comienza.



“Fue un año excepcional, no el que esperábamos. Nos habíamos preparado de otra manera”, señaló el ministro. Se refirió a la apertura del año escolar con la inauguración de una escuela en San Pedro y la Escuela de Innovación en Posadas. Pero la suspensión de las clases presenciales trastocó todo. Y fue necesario ir resolviendo sobre la marcha.



Dos cosas destaca en el balance: la continuidad pedagógica y la experiencia de volver parcialmente a las aulas para cerrar el ciclo del secundario. “Frente a la contingencia y la emergencia, la provincia pudo sostener el vínculo pedagógico. Afortunadamente habíamos trabajado con la Plataforma Guacurarí, que rápidamente nos sirvió como herramienta para la continuidad pedagógica. Obviamente que la no presencialidad le saca el elemento clave de la escuela que es estar juntos”, evaluó. Y por eso la decisión de volver a las aulas para cerrar el año con los chicos del secundario que terminaban el ciclo. “Fue muy bueno. Recorrí cerca de 60 escuelas en toda la provincia y en todas me encontré mucha alegría por el regreso”. Y el ministro destacó que fue muy bueno también desde lo sanitario: “No tuvimos ningún contagio en las escuelas”.



De cara al 2021 reiteró la decisión de volver en una instancia mixta, híbrida entre presencial y no presencial. Recordó que ya se cuenta con una resolución del Consejo Federal de Educación que lo habilita. Y advirtió que no será “una escuela igual a marzo”. Y mencionó “otras maneras de enseñar y de aprender, de dinámicas educativas y pedagógicas muy valiosas y que deberían mantenerse el año que viene; la inclusión de la tecnología, las dinámicas de aprendizaje autónomo y el reconocimiento del lugar de cada uno dentro del sistema educativo”.



Las clases empezarán el 1 de marzo, un 50 y 50 entre presencial y no presencial. Los docentes tienen que presentarse el 22 de febrero. “Creemos más adecuado dividir por semanas, no por día, porque es más seguro”, puntualizó.



“Tenemos que darle seguridad a la familia, a los docentes y a los estudiantes en el regreso a las clases”, remarcó.



Respecto de los aprendizajes precisó que habrá acompañamiento para “poder equilibrar los aprendizajes de los estudiantes” y explicó que se trabajará con los que se desconectaron para volver a acercarlos. E insistió con el objetivo de dar seguridad sanitaria a las escuelas. “Es un gran desafío y un compromiso, tenemos un comité de trabajo para ir mejorando las escuelas y es la manera de darle la seguridad sanitaria y pedagógica de que el año que viene van a estar en las escuelas aprendiendo”, concluyó.

