El 2021, con múltiples desafíos para lograr la recuperación

domingo 27 de diciembre de 2020 | 6:02hs.

Luego de un año para el olvido por la pandemia del Covid-19, el 2021 traerá consigo múltiples desafíos con un solo propósito: lograr la reactivación económica. Es que durante gran parte del año que se va el mundo entró en crisis y la Argentina no escapó de ello.



Con el nuevo año, aparecen nuevas esperanzas para recuperar el terreno perdido, pero la pregunta, repetitiva a estas alturas, es: ¿cómo será el año que viene? No hay una respuesta exacta, pero sí variables y posibles escenarios que analizan los economistas, miradas diversas sobre lo que podría deparar el 2021.



Por un lado, el economista Darío Ochoa proyectó un año en el que las reglas deberán ser claras y precisas para la recuperación, atada al fomento del mercado interno en pos de la reactivación de la masa salarial y de una mayor inversión. En cuanto a la inflación, proyecta un sostenimiento de los actuales números que, este año, cierra en un promedio del 30%. Por otro lado Carlos Melconian, también economista, plantea otro escenario, con una fuerte suba inflacionaria y con un ajuste para equilibrar el déficit fiscal actual.



El escenario de la recuperación

En diálogo con El Territorio, Ochoa indicó que “para finales del año que viene se espera un movimiento moderado del dólar que acompañará a la inflación según se estipuló en el presupuesto. No creo que el dólar sea un ancla antiinflacionaria, pero sí hay que atender con fuerza al dólar oficial, que es el que determina los precios, y no el blue como suelen decir”.



“El talón de Aquiles de la recuperación es la no acumulación de dólares del comercio exterior. Pero no es sólo eso. Hay que entender a la economía argentina, que es mercadointernista. Si no tenemos una recuperación de la masa salarial, que sea sostenida, es difícil pensar una recuperación y que sólo se logra con exportación. El país se reprimarizó, se exportan cosas con menos valor agregado, por lo que hay que agregarlo. La obra pública está retrasada y hay que movilizarla. Cuando se recuperan los salarios, hay compra de bienes durables. Es un equilibrio complejo pero es fundamental. Dinamizar las exportaciones, la obra pública y la vivienda, que en su conjunto puede dinamizar el mercado de trabajo. La Argentina tiene que aprender a vivir con lo suyo y no tomar deuda”, agregó el economista.



Otro de los puntos que marcará el rumbo del 2021 es la inflación. Al respecto, evaluó: “Uno de los puntos va a sostener los valores en un rango del 30 por ciento como este año. Pero no será un número menor porque la reactivación llevará una dinámica de precios y salarios fuertes, por lo que el Estado no tiene que generar expectativas inflacionarias”.



Además, la renegociación de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional será clave. “El FMI tiene que hacerse cargo del préstamo que dio y deberá dar un plazo de devolución laxo. Se va a intentar un arreglo, pero lamentablemente vamos a tener que convivir con el fondo por diez años. La deuda es legal y, como tal, tiene que pagarse”, manifestó.



Sobre el panorama para 2021, de recuperación, estimó: “Esperemos que sea un rebote y, a partir de allí, se sostenga. Hay que dinamizar el mercado interno y las exportaciones. Una vez que se logre eso, tiene que mejorar la masa salarial y los empresarios no tienen que tener un pensamiento rentista sino de inversión. Hay que hacer una reforma tributaria. Todo esto se está a tiempo de corregir para que el crecimiento sea por diez años. Apostar sólo a la exportación es cortoplacista; lo fundamental es el mercado interno”.



El escenario complejo

En el marco de la charla Economía Argentina: presente y perspectivas, Melconian calificó a la pandemia como “una piña fenomenal y un imponderable sanitario” que “generó un incremento en el gasto público que se volvió infinanciable. Es un problema que comenzó en la década del 2000 y ya son varias las administraciones que tuvieron ese problema. Lo que hizo la pandemia es que se profundice más”.



Consideró que el precio del dólar actual está bien y que “hay un superávit pero no hay reservas. El superávit comercial está, pero no se liquida. Como en lo monetario hizo que crezca la brecha pero no entra en el mercado. Eso genera una ley que rige en la Argentina, que es el de la supervivencia. La caída de las reservas lo que hace es aumentar la devaluación, que en 2020 se hizo en un 40 por ciento”.



Reconoció que la inflación bajó, pero que en el último trimestre subió, pese a la vigencia de los Precios Cuidados. “Hay precios custodiados, pero hay precios libres en otros ámbitos que suben, por lo que no hay una pureza del índice final”, dijo Melconian. Entonces, planteó una serie de interrogantes e instó a prestar atención a cómo se comportará la economía durante el verano, que marcaría el camino para el resto del año. “La inflación despertará, pero el tema es cuándo y hasta cuándo. Luego empezará el ajuste macroeconómico, pero el tema es si lo hará el gobierno o lo impondrá la realidad, con o sin licuadora inflacionaria. Y si habrá un acuerdo con el FMI, pero el tema es si será a tiempo o no”, enumeró.



Luego, cerró: “Es poco probable que el gobierno se embarque en un ajuste fiscal. Cree que hay un camino mágico intermedio de no aceleración inflacionaria y no ajuste”.

La salud y la economía del país están atadas a la efectividad de la vacuna El gobernador destacó que la sinergia con la sociedad ayudará al desarrollo Comercios y pymes prevén un nuevo escenario con la apertura de fronteras Privados vaticinan un año con notable crecimiento económico Confianza y productivismo, los ejes a trabajar el año que viene Escuelas con esquema mixto de presencialidad para el 2021 El sector turístico apuntará a reacomodarse ante el nuevo mundo que deja la pandemia Índice de pobreza y la clave para reducirla atada a la economía La ayuda social del 2021 se basará en crear fuentes laborales, afirma Arroyo Misiones aplicará las primeras 2.600 dosis desde el martes Argentina con 10 desafíos para el 2021