El gobernador destacó que la sinergia con la sociedad ayudará al desarrollo

domingo 27 de diciembre de 2020 | 6:01hs.

Se termina el 2020 y con ello también el primer año de mandato del gobernador Oscar Herrera Ahuad, que había asumido el 10 de diciembre de año pasado. Entonces, en la Legislatura, dio a conocer los desafíos que vendrían, sin saber que se aproximaba la pandemia. Pero la previsión de destinar hasta un 60 por ciento del presupuesto al área social ayudó a alivianar la pesada carga que implicó, primero el aislamiento, y luego el distanciamiento social. En el medio, surgió una idea que fue apoderándose de toda la sociedad, la de contar con un área aduanera especial. Aunque ello lo frenó por decreto el presidente de la Nación, Alberto Fernández, indicó que no bajará los brazos en el reclamo de un tratamiento diferenciado para Misiones. Rescató la sinergia lograda entre la sociedad, la política y los actores económicos para llevar adelante la política pública.



En una amplia entrevista con El Territorio, planteó el desafío que implica iniciar un nuevo año. Dependiendo de la evolución del Covid-19, adelantó que se arrancaría con la actividad escolar, con el turismo internacional y trabajarán para sostener el crecimiento exponencial que tuvo Misiones en la pandemia.



Uno de los ámbitos más golpeados por la pandemia fue el turismo. ¿Qué se hace desde la provincia para avanzar hacia su recuperación?

El turismo tenemos que dividir en dos partes. El sector que más sufrió, porque depende del turismo internacional es Iguazú, donde trabajamos en diferentes programas con la Nación para amortiguar la tremenda crisis que significa el no ingreso de recursos que vienen de otros países. Allí debemos seguir estando parados en la ayuda y acompañamiento hasta cuando tengamos apertura de frontera y cuando eso parece que va a ocurrir, sucede lo del cierre de frontera con Gran Bretaña. Pero se abre la esperanza con la vacuna. La otra parte del turismo golpeado es el relacionado a los eventos. Y ahí entra Posadas, al no haber eventos las plazas hoteleras no llegan a cubrirse como en tiempos normales.



Sí tuvo el desarrollo del turismo como lodge, selva adentro. Para estas fiestas prácticamente sin disponibilidad, que muestra un repunte muy importante.

Como se hizo con el turismo interno, se espera ahora el turismo nacional hasta la apertura de frontera para la incorporación del turismo internacional. Para cuando se libere la frontera áerea, Misiones tiene presentado los diferentes protocolos; ello ante la apertura que hizo Capital Federal con el turismo internacional.



Por eso, si no se complica la situación sanitaria, Misiones podría recibir próximamente al turismo internacional. Es muy diferente la frontera aérea que la frontera terrestre, porque en esta hay movimiento de población de uno y otro lado. En cambio, el turismo aéreo es solo la población que viene y es más sencillo de aplicar el protocolo.



Ante el incremento de casos que se vienen produciendo, ¿se podría retroceder en el sistema de focalización en Misiones?

El sistema de focalización está determinado por el tipo de contagios y el lugar donde se realiza. Eso depende mucho de las autoridades municipales y nosotros de aconsejar. Si aparecen diez casos en un comercio, debe cerrarse ese comercio durante el tiempo necesario para poder realizar la sanitización. De esta manera, hemos llevado adelante lugares donde se cerraron un día y al otro día abrieron con otros recursos humanos, mientras se cumplen los catorce días de aislamiento.



Pensando en el año próximo, ¿Habrá que hacer más inversiones en materia de salud? Porque este año se puso a prueba el sistema sanitario...

Hasta ahora venimos con un equilibrio de respuesta adecuada, tanto en la baja como mediana complejidad y alta complejidad. La inversión en complejidad fue muy importante, pero seguimos trabajando para incrementar el número de camas ante el lógico crecimiento poblacional y en una población joven. Estamos con hospitales como el de 9 de Julio, el de Jardín América que será de alta complejidad, el de Puerto Rico, el hospital de Pozo Azul, Panambí. Estimamos, poder concluir algunas de esas obras en el primer semestre del 2021.



Teniendo en cuenta que fue vetada la ley aduanera y, si bien afirmó que seguirá insistiendo: ¿qué se puede hacer mientras tanto para sostener la importante actividad que registra Misiones?

Nosotros estamos con la expectativa de trabajar con la Nación, en lo que hace al intento de equilibrar la balanza en materia de comercio y competitividad. Misiones no compite en precios con otras provincias, sino contra dos países y con mucha diferencia en materia tributaria. Vamos trabajando en ese camino. Veremos cómo la Nación nos puede ir ayudando en ese paso adelante que debemos dar en los próximos meses. Necesitamos un tratamiento diferenciado y, por lo tanto, igualitario en una Argentina federal.



Nación pone la mirada en la obra pública para volver a mover la economía. ¿Cómo estamos en ese sentido en Misiones y qué se proyecta?

Acá vamos por dos niveles. La provincia no detuvo la obra pública en el 2020 y tiene proyectado también todos los procesos de inversión en obra pública para el año 2021. Esto es en obras de infraestructura como hospitales, centro de atención de la salud, comisarías, salones de usos múltiples, playones deportivos, entre otros y fuerte inversión en obras para la seguridad vial en los diferentes municipios. La otra son las viviendas que es nuestro gran desafío. Este año no nos detuvimos, pero ante la actual situación de la economía nacional se hizo más lenta la construcción. El otro es lo que venimos solicitando a la Nación, de reactivar rápido obras menores, desde saneamiento ambiental, perforaciones, agua, obras de energía.



En medio de la pandemia, uno de los sectores que prácticamente no se detuvo fue la actividad agraria. ¿Cuáles son los desafíos que vienen?

Divido en dos partes. Nos llenó de satisfacciones el pequeño productor que ha recuperado en la economía familiar, la agricultura familiar por, sobre todo. El potenciar las ferias francas, los mercados concentradores, que han sido a lo largo de esta pandemia grandes abastecedores de la mesa de los misioneros. Hemos llegado a los 600.000 misioneros que tienen algún producto de la chacra en su mesa. Eso es muy bueno, porque la pandemia ha dado esa oportunidad. Hoy en Misiones el producto de la chacra se ha insertado con seguridad alimentaria y destaco la elección y aceptación de los consumidores. Luego, la macroeconomía que es de público conocimiento, de cómo fue el flujo financiero que tuvo tanto la industria yerbatera, maderera, el tabaco e industrial ha crecido mucho y tiene un momento muy interesante en materia económica.



Los trabajadores informales fueron uno de los sectores que más resultaron afectados por la pandemia. ¿Qué se está pensando para ellos en el 2021?

Nosotros el año 2020 iniciamos con el 60 por ciento del presupuesto, destinado al área social sin saber que iba a haber una pandemia. Ha sido muy importante porque nos permitió tener capacidad de reacción y redireccionar recursos hacia esa área sensible. Hemos logrado la asistencia y duplicado la ayuda en la mayoría de los programas que tenemos desde la provincia y desde la Nación. Pero también hay algo fundamental. A lo largo de estos meses, la incorporación de muchas de esas personas al sistema productivo, al circuito económico a partir de emprendimientos familiares y personales. Vimos una gran decisión de cooperativizarse de los sectores más vulnerables de la provincia.



Tras el primer año duro de gestión, al inicio había planteado a sus colaboradores de que el que no trabajaba se iba. ¿Cómo analiza ahora la tarea de su equipo?

No se trata de una evaluación de un año normal, sino, algunas áreas de gobierno tuvieron mucha más acción que otras por la pandemia. Estoy muy conforme, de cómo estamos llevando adelante la gestión y el trabajo articulado con los diferentes sectores. Destaco el acompañamiento en política pública del área judicial, de la Cámara de Representantes dando gobernabilidad, certezas y dotándonos de leyes muy importantes y del presidente de la Cámara, Carlos Rovira, ayudándonos en los momentos complejos a pensar y tomar definiciones. Muy importante también poder redondear un año en el que los misioneros demostramos estar por encima de cualquier grieta. Lo hemos demostrado en la búsqueda de la cuestión diferenciada, en la cuestión impositiva, donde no hubo un misionero que estuvo en contra. Entonces, me pone muy feliz de la sinergia lograda entre la sociedad, la política y los actores económicos, que puede ser un muy buen antecedente para potenciar una provincia que necesita de estar todos unidos para llevar adelante la política pública.

La salud y la economía del país están atadas a la efectividad de la vacuna El 2021, con múltiples desafíos para lograr la recuperación Comercios y pymes prevén un nuevo escenario con la apertura de fronteras Privados vaticinan un año con notable crecimiento económico Confianza y productivismo, los ejes a trabajar el año que viene Escuelas con esquema mixto de presencialidad para el 2021 El sector turístico apuntará a reacomodarse ante el nuevo mundo que deja la pandemia Índice de pobreza y la clave para reducirla atada a la economía La ayuda social del 2021 se basará en crear fuentes laborales, afirma Arroyo Misiones aplicará las primeras 2.600 dosis desde el martes Argentina con 10 desafíos para el 2021