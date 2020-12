Índice de pobreza y la clave para reducirla atada a la economía

domingo 27 de diciembre de 2020 | 6:04hs.

El Observatorio de la Deuda Social de Argentina es un laboratorio que funciona en la Universidad Católica Argentina (UCA) y que desde el 2004 se dedica a realizar estadísticas que muestran el grado de cumplimiento de los derechos humanos que determinan dos realidades que crecieron en esta pandemia: la pobreza y la desigualdad social.



Dentro de ese laboratorio hay un área de trabajo dedicada a estudiar la situación de los niños y jóvenes hasta que cumplen los 17 años, denominado Barómetro de la Deuda Social en la Infancia. Ese instrumento de medición se realizó este año de pandemia en todas las provincias argentinas y determinó que seis de cada diez niños y adolescentes viven en situación de pobreza.



El Territorio entrevistó a la investigadora principal del Observatorio, la socióloga Ianina Tuñón, especialista en Desarrollo Humano de la Infancia.



¿Qué impacto tuvo el aislamiento y luego el distanciamiento social en niños y jóvenes de nuestro país?

El impacto se puede ver en el estudio ‘Efectos del Aspo-Covid19 en el desarrollo humano de las infancias argentinas’ donde se explica que las medidas sanitarias limitaron de modo particular los procesos de socialización secundarios de niñas, niños y adolescentes. Se trata de todas las actividades que esa población hace fuera de su vivienda, como por ejemplo la escuela, el barrio, que son esenciales en el desarrollo saludable de la niñez y la adolescencia. Al mismo tiempo la situación de aislamiento extendida en el tiempo provocó un incremento de la vulnerabilidad de las infancias en el pleno ejercicio de múltiples derechos. La problemática atravesó a todas las infancias pero tuvo un impacto más profundo en los hogares con menores recursos socioeconómicos. Según nuestro relevamiento, seis de cada diez niños y jóvenes son pobres, una estadística que creció durante la pandemia. En la población general la pobreza alcanza al 44,2% de los habitantes, pero si nos centramos en los menores de 18 años trepa al 64,1%”.



¿Qué consecuencias ven en niños y jóvenes por el cierre de las escuelas?

Los cambios de hábitos como consecuencia de la no asistencia a clases, probablemente tuvieron efectos en la salud física, emocional e intelectual de las infancias. Una caída generalizada de las consultas preventivas de la salud, el incremento de la insuficiente actividad física, el mayor comportamiento sedentario frente a pantallas, seguramente tuvieron derivaciones en problemas físicos, emocionales e intelectuales como por ejemplo ansiedad social, depresión, alteración del estado de ánimo, falta de atención, trastornos del sueño. También puso en evidencia las profundas disparidades en las condiciones materiales de los hogares. La deserción escolar podría evidenciarse especialmente en la educación inicial y secundaria.



¿La permanencia de las familias en las casas también profundizó las violencias contra los niños y jóvenes?

Si. La violencia dentro de las casas subió 10 puntos. La no asistencia a la escuela junto a situaciones de estrés y malestar psicológico en los hogares, el incremento de consumos nocivos, probablemente repercutieron en la vulnerabilidad de los niños a prácticas parentales negligentes, violencia doméstica y otras situaciones de maltrato.



¿Cuál es la proyección para el 2021?

Es difícil hacer proyecciones porque no tenemos certeza de cómo va a seguir el estado de pandemia en nuestro país durante el 2021. Los indicadores que medimos en la encuesta están relacionados con todos los cambios sociales que provocó la pandemia y las etapas de aislamientos. Si el año próximo logramos dejar atrás este fenómeno y la economía se reactiva se podrían mejorar muchos de los índices de pobreza en la infancia. Pero aún hay mucha incertidumbre.



¿Qué características tiene la muestra?

Relevamos ciudades de más 80.000 habitantes en todas las provincias argentinas. La muestra se realiza todos los años. En este 2020 se hizo entre los meses de julio y octubre.

La salud y la economía del país están atadas a la efectividad de la vacuna El gobernador destacó que la sinergia con la sociedad ayudará al desarrollo El 2021, con múltiples desafíos para lograr la recuperación Comercios y pymes prevén un nuevo escenario con la apertura de fronteras Privados vaticinan un año con notable crecimiento económico Confianza y productivismo, los ejes a trabajar el año que viene Escuelas con esquema mixto de presencialidad para el 2021 El sector turístico apuntará a reacomodarse ante el nuevo mundo que deja la pandemia La ayuda social del 2021 se basará en crear fuentes laborales, afirma Arroyo Misiones aplicará las primeras 2.600 dosis desde el martes Argentina con 10 desafíos para el 2021