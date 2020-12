Comercios y pymes prevén un nuevo escenario con la apertura de fronteras

domingo 27 de diciembre de 2020 | 6:04hs.

El sector comercial y pyme fueron los de mayor preocupación desde el inicio de la pandemia. La paralización de actividades llevó a que muchos emprendedores debieran reconvertir sus respectivos negocios y comiencen a apostar a nuevas formas de venta para intentar sobrevivir.



No obstante, se dio un importante cambio con la apertura de actividades, principalmente en el sector comercial de municipios fronterizos como Posadas, donde el cierre de los límites -en este caso con Paraguay- contribuyó a que el flujo de dinero se quede y se reinvierta en la ciudad.



Por este motivo, se espera que el año entrante se divida en dos momentos: lo que ocurrirá mientras se mantengan las fronteras cerradas, y lo que pasará ya cuando se abran nuevamente.



Empero, más allá de la parte industrial y comercial, también se empieza a abrir otro sector de gran importancia en Misiones: el de la economía del conocimiento, y es allí donde se buscará también hacer hincapié en 2021, tratando de hallar la sinergia público-privada para potenciar el desarrollo tecnológico en la Tierra Colorada.



Fronteras

Alejandro Haene, presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM) indicó a El Territorio que -a considerar por los números con que cierra el balance económico-, “se podría decir que fue un buen año”. “Hay que anotar las cifras de ventas y unidades físicas. Es un año sin igual, merced a la frontera cerrada y cantidad de cuestiones que vinieron con eso; entiendo, y creo no equivocarme, si digo que fue un buen año. Tuvimos la suerte de que varias industrias catalogadas como actividades esenciales nunca dejaron de trabajar”, detalló.



Al tiempo que agregó: “Son signos que hacen prever, si la circunstancia no cambia radicalmente, que debería continuar el viento de cola, siempre y cuando se den estos parámetros. Creo que los pasos internacionales en algún momento se van a abrir. Por una cuestión folclórica la gente va a cruzar a Paraguay y Brasil, pero entiendo que si los comerciantes tomaron nota de lo que hay que hacer para mantener y atender bien a la clientela, seguramente van a continuar haciendo un esfuerzo para mantenerlos con ganas de que no los dejen. Están dadas las circunstancias para continuar trabajando bien, lo veo así, mi observación es positiva”.



Por su parte, desde la Cámara de Comercio de Posadas (CCIP) el prosecretario y coordinador de Eventos, Fernando Vely, resaltó que “fue un año difícil y a partir de octubre empezamos a acomodarnos y remontar ventas. Como punto positivo dentro de todo lo negativo, podemos decir que esta situación nos permitió visibilizar la problemática que tenemos. Se pudo ver la realidad y el impacto que significa la fuga de dinero hacia otros países por el hecho de estar en frontera”.



“Lo que comenzamos a ver es el hecho de que la frontera esté cerrada y el dinero queda en Posadas. Eso ayudó a que nuestra recuperación sea mucho más rápida cuando vemos que a nivel nacional la situación es muy crítica. Y en este escenario todos los rubros se beneficiaron”, dijo.



Afirmó en esa línea que “el dinero cuando queda en la ciudad, gira, y queda en nuestro circuito, se vuelve a reinvertir. En cambio, cuando hay fuga de dinero, se va y nunca vuelve. No tenemos intercambio comercial fluido. Entonces la balanza nos da de manera negativa. Pero cuando se queda acá es algo positivo para todos”.



“Hay un crecimiento en facturación en torno al 30 o 40 por ciento, principalmente en algunos rubros que tuvieron crecimiento exponencial. Hay otros que están teniendo escasez de productos, lo que está afectando en los precios. Las industrias no están pudiendo producir y eso es algo que nos está afectando”, detalló.



Y añadió: “Me parece que va a haber dos escenarios distintos: uno con el puente abierto y otro cerrado. Va a mantenerse el escenario de consumo interno y crecimiento mientras el puente esté cerrado. Y por supuesto nos tenemos que preparar para cuando se abra el puente”.



Por su parte, Sergio Bresiski, presidente de la CCIP dijo en comunicación con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 que “en el último cuatrimestre ha habido repunte en la ciudad, se ve que hay gente circulando. Nuestra ciudad recobró un dinamismo comercial y recuperó esa demanda que se iba a través de la frontera. Esa circulación va rindiendo sus frutos”.



“Esto se traduce en inversiones, generación de empleo. El efecto derrame se está empezando a ver recién ahora, no es inmediato”.



Economía del conocimiento

En otro orden de cosas, Haene habló sobre la necesidad de aprovechar las oportunidades que ofrece Misiones en materia de tecnología, con la educación disruptiva como bandera.



“Yo diría que no tenemos que quedarnos con las actividades económicas tradicionales. Apostaría a la economía del conocimiento, hay que visibilizarla más, porque hay mucha gente que se dedica a ese sector pero trabaja, en muchos casos, solo para el exterior y no son visibles porque son empresas unipersonales o de dos o tres personas”, explicó.



En ese sentido, resaltó: “Veamos más allá, apliquemos la inteligencia artificial. El Silicon Misiones es una réplica del Silicon Dubai, porque ambos son público-privado. Así como con la inauguración de la fábrica de nanosensores, con una apuesta público-privada, si tenemos la escuela de robótica, la educación disruptiva, la secundaria de innovación de otro nivel, si tenemos todo eso apliquemos, démosle bolilla, porque es algo que no hace falta estar en Posadas, está todo en la nube, con tener internet uno ya puede estar a la altura de las circunstancias”.



“A eso voy a tratar de dedicarme, potenciar, arrimar los actores, tener reuniones, visibilizarlo. Hay que apostar”, concluyó.

El anhelo del territorio aduanero

El veto del gobierno nacional al pedido de Misiones de que se apliquen los beneficios de territorio aduanero especial en fue un golpe muy fuerte al trabajo que la Provincia venía llevando a cabo. Sin embargo, desde el sector comercial e industrial manifestaron que seguirán apoyando todas las acciones que el gobierno provincial haga al respecto.



Sobre eso, Alejandro Haene de la CEM puntualizó en que las fronteras cerradas también ayudaron a visibilizar esta situación. “No hay que ser erudito en la materia para darse cuenta que Encarnación creció en base a la plata de Misiones, no tenemos que inventar nada, está todo dicho y hecho”, apuntó.



“El objetivo es acompañar lo que pida la Provincia, respaldar como hemos venido haciendo hace más de dos décadas, en el año 98 empezó esta lucha. Creo que debemos ir por ese camino, sobre todo para buscar sinergia entre el público y el privado, tenemos que buscar el win-win”, determinó.



En tanto, Fernando Vely de la Cámara de Comercio de Posadas señaló: “Era algo muy esperado que se venía hablando hace muchos años, pero poder mostrar nuestra situación nos pone en un escenario donde deberíamos insistir y tratar de concretar algo, quizás no lo mismo pero dar un primer paso”.

