El sector turístico apuntará a reacomodarse ante el nuevo mundo que deja la pandemia

domingo 27 de diciembre de 2020 | 6:04hs.

El turismo fue el sector de la economía más afectado por la pandemia. En Misiones se hizo sentir y está llevando a los operadores a modificar todo el sistema de oferta, ante una nueva demanda.



En abril de 2018 se realizó en Buenos Aires el Congreso Mundial del Turismo y afirmaban que “estamos en la época dorada de los viajes y el turismo”. Dos años después, una pandemia que nadie esperaba detonó los sueños de un sector que esperaba multiplicar aún más la bonanza de esos tiempos. En Misiones, donde el turismo es uno de los tres motores de la economía, el golpe se sintió con fuerza.



Por ello, como desafío para el próximo año, desde el sector se plantea repensar la actividad con nuevas ofertas para nuevos públicos, mientras se espera que en algún momento la actividad vuelva a la normalidad.



En eso está abocado el equipo de trabajo del Ministerio de Turismo de Misiones, que encabeza José María Arrúa. “El ADN del turismo es el traslado de las personas, que la persona se pueda trasladar. Así empieza el turismo”, explicó Arrúa, que además afirmó que “esta pandemia nos puso a todos con modalidades y nuevos hábitos que no teníamos”.



El ministro reconoce que “es muy difícil que se pueda pensar ya en una modalidad de ese estilo, teniendo en cuenta el contexto de un mundo donde todavía las vacunas se siguen probando”. Allí una de las grandes esperanzas de la actividad, “la vacuna es la esperanza del sector turístico”, dice Arrúa sin dudar.



Pero mientras se espera esa vacuna, se trabaja principalmente para no volver para atrás, para no regresar a esos primeros tiempos de la pandemia donde todo era incertidumbre. “Por eso hay que apelar a la concientización, del misionero y del turista. Para cuidarse, para cumplir los protocolos, para hacer cumplir los protocolos. Y no relajarnos”. Porque “un cierre más sería un golpe letal a la actividad”.



Misioneros en Misiones

Hace poco más de dos meses se puede decir que empezó una nueva realidad para el sector. Primero se abrió la posibilidad de que los misioneros vuelvan a recorrer su provincia y, en cierta forma, a redescubrirla. “Duplicamos la ocupación de plazas por parte de misioneros”, explica el ministro, que cuenta que el año pasado de las 30.000 plazas que tiene Misiones lo locales usaban unas 6.000. Hoy los locales ocupan cerca de las 15.000 plazas de las 20.000 que están activas.



“Se entiende que el contexto es así, la gente necesitaba salir y despejarse, pero también empezó a optar por quedarse en su provincia y cuidarse así”, explica Arrúa, quien además fija como uno de los desafíos más cercanos es mantener ese interés del misionero por los atractivos de su provincia. “Esperamos que el misionero deje de elegir el fin de semana largo irse a Federal, Salta o Brasil y empiece a ver otras opciones que tiene acá. Fortalecer eso es clave y fundamental”, dijo.



Estudiantil y receptivos

Si el turismo local y el poco nacional que se anime a moverse son la apuesta del corto plazo, las apuestas del mediano plazo son dos. Por un lado, el turismo estudiantil, transformar a Misiones en una alternativa ante destinos clásicos como Bariloche, Carlos Paz o Brasil. Por otro lado, apostar a que la reconversión que debieron hacer las agencias de turismo local se mantenga. Históricamente, salvo en Iguazú, las agencias de turismo de Misiones se dedicaron al turismo emisivo, es decir venderles a los misioneros paquetes de viajes a otros destinos. Ahora la apuesta está en el turismo receptivo, vender a Misiones y visitantes de otras latitudes paquetes para moverse por dentro de la provincia.



Para el primero de los casos, el del turismo estudiantil, la maquinaria ya está en marcha con lo que será una prueba interna. “Estamos trabajando en un esquema del turismo estudiantil. Este año casi 2.000 chicos no pudieron hacer su viaje. Proyectamos para el año que viene que el estudiante misionero tenga la opción de siempre, pero también un paquete en Misiones con descuentos y beneficios. Tiene que ver con epidemiología, con el cuidado de salud, pero también es para armar y probar un producto estudiantil para después ofrecerlo en otras provincias”, explica Arrúa.



Otro de los puntos a subsanar, pensando en la nueva normalidad del futuro, es el tema de la informalidad del sector. “Esta pandemia dejó al desnudo las falencias, como la informalidad. Es un sector con mucha informalidad. Eso nos queda como materia pendiente por corregir”, cerró el funcionario.

