Viernes 17 de abril de 2020

El ministro de Educación de Paraguay, Eduardo Petta San Martín, anunció que, si se mantiene este escenario, las clases presenciales ya no volverían este año, debido a la crisis por el coronavirus. El funcionario anticipó que en las próximas horas se emitirá un decreto que definirá las nuevas reglas del juego.

El titular de la cartera educativa coincidió en que el coronavirus no desaparecerá definitivamente ni para el invierno, ni aún para la primavera. Por lo tanto, reconoció que las clases presenciales ya no volverán este año en el vecino país, pues mientras no haya una vacuna contra el Covid-19, se creará aglomeración, y un gran peligro de contagio para los menores.

Sin embargo, enfatizó mucho en las clases privadas, diciendo que no será tiempo perdido, sino que se utilizarán las herramientas tecnológicas para seguir con el plan de estudios y garantizar el aprendizaje.

A su vez anunció que hoy, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) firmará un acuerdo con representantes de colegios privados, para la continuidad de las clases virtuales, no presenciales, además de ver subsidios y préstamos para las instituciones educativas privadas mientras dure la cuarentena.

El ministro aseguró que esta decisión es acertada, así como fue la suspensión de clases que se dio hace más de un mes.

“Ahora recién se está hablando de clases virtuales en otros países como Argentina, como Perú, que sólo un 30 por ciento de su población tiene acceso a internet. Nosotros tenemos, gracias a Dios, mucha más posibilidad de acceder a internet”, aseveró.