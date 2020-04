Brasil: el presidente Jair Bolsonaro despidió a su ministro de Salud

Viernes 17 de abril de 2020

El ministro de Salud de Brasil, Henrique Mandetta, anunció ayer en sus redes sociales que fue despedido del cargo, luego de mantener durante semanas un enfrentamiento público con el presidente Jair Bolsonaro por la gestión de la pandemia de coronavirus, a la que el mandatario calificó de “gripecita”. El cargo ahora será desempeñado por el oncólogo Nelson Teich.

“Quiero agradecer la oportunidad que se me ha dado, de ser el encargado de poner en marcha el proyecto y planificar el enfrentamiento de la pandemia de coronavirus, el gran desafío que nuestro sistema de salud aún debe enfrentar”, escribió el ahora ex ministro de Salud.

Este desenlace era un hecho. El propio Mandetta había confirmado su salida horas antes. “Debe ser hoy, como mucho, mañana”. El funcionario explicó que permanecería en el cargo hasta que Bolsonaro lograra encontrar un sustituto y lamentó la falta de consenso y acuerdo durante estos “60 días de batalla” contra el coronavirus.

(Fueron) “60 días teniendo que medir mis palabras. Hablás hoy y te entienden, que están de acuerdo, pero después cambian de opinión y dicen todo lo contrario. Vas, hablás, parece que todo está arreglado y después el compañero cambia el discurso de nuevo. Suficiente, ¿verdad? Y hemos ayudado mucho”, dijo.

Mandetta contó en una entrevista que no se arrepiente de nada y ante la pregunta de si su salida cambiará algo ha respondido que no lo puede saber, pero que “el virus se impone”, pues “no negocia con nadie, no lo hizo con (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump, no lo hará con ningún otro gobierno”.

Desde que se inició la crisis del Covid-19, Mandetta y Bolsonaro has evidenciado profundas diferencias sobre cómo se debe afrontar la crisis sanitaria. El ministro es partidario de adoptar medidas drásticas, tales como el confinamiento total de la población, algo que el presidente rechaza para no dañar la economía.



Cerca de las 2 mil muertes

Las autoridades sanitarias de Brasil reportaron ayer que 188 personas murieron en las últimas 24 horas como consecuencia del Covid-19, lo que aproxima el total en el país a los 2 mil fallecimientos.

La cifra fue menor a la de los últimos dos días, cuando los decesos llegaron a 204 en cada uno, cifra récord para el país. La cantidad de casos positivos, en tanto, se incrementó y supera los 30 mil.



