Argentina pide 3 años de gracia para pagar la deuda y quita de intereses

Viernes 17 de abril de 2020

Por Daniela Cortés Corresponsalía Buenos Aires

El presidente de la Nación Alberto Fernández afirmó ayer que el país se encuentra en un “default virtual” y que no hay plata para pagar en estos momentos, a los bonistas extranjeros hasta el año 2023. El gobierno presentó de esta manera la propuesta para renegociar 66.238 millones de dólares de deuda emitida bajo legislación extranjera, en la que prevé un período de gracia de tres años sin ningún tipo de pagos, con una quita reducida sobre el capital y un recorte del 62% en los intereses, que suman un monto total de 41.500 millones de dólares.

El acto duró 40 minutos y tuvo dos oradores: primero habló el Ministro de Economía, Martín Guzmán con los detalles técnicos de la propuesta argentina de refinanciación de su deuda y el segundo orador fue el propio Fernández, que destacó “queremos pagar la deuda pero sin postergar las necesidades de los argentinos”.

El acto se realizó en la quinta presidencial de Olivos y contó con la presencia de 18 de los 24 gobernadores argentinos. Los que no pudieron asistir personalmente debido a la pandemia de coronavirus estuvieron conectados a través del sistema de videoconferencia.

El gobernador misionero Oscar Herrera Ahuad fue uno de los primeros mandatarios en ingresar a la residencia de Olivos y también uno de los últimos en retirarse pues aprovechó el momento para solicitar al gobierno nacional el pago a la provincia de $3.300 millones.

La presencia física de la mayoría de los gobernadores fue pedida desde la Casa Rosada para mostrar una imagen de fortaleza y unidad al momento de pedir tres años de gracia para empezar a pagar la deuda a los bonistas privados y la quita del 62% de sus intereses.

La escenografía del acto también tuvo significado político. Alberto Fernández se sentó en uno de los lados de la mesa rectangular acompañado a su derecha por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y a su izquierda por el jefe de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. A los extremos de esa línea se ubicaron Guzmán y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa.

Los otros lados de la mesa estuvieron ocupados por los gobernadores a los que el presidente les agradeció “por acompañarnos siempre, por estar siempre a nuestro lado para construir la Argentina del futuro”.



“Argentina hoy no puede pagar”

Guzmán adelantó que la propuesta que se formalizará hoy en Nueva York cuando sea publicada por la Comisión de Valores de Estados Unidos, y planteará una quita al capital y a los intereses.

“Argentina empezaría a pagar en 2023”, anticipó Guzmán para explicar que la oferta argentina es empezar a pagar dentro de tres años.

El ministro Guzmán también dijo que “se realizaron conversaciones con los acreedores y también hubo un involucramiento con el FMI, que evaluó la capacidad de pago de la Argentina. Hemos observado fuertes similitudes entre la evaluación nuestra y la del FMI”.

Seguidamente dijo la frase que mejor sintetiza el acto de ayer: “Hoy Argentina no puede pagar nada, no sólo hoy sino que durante ciertos años no puede pagar nada. Hay consenso en que tiene que haber una reducción fuerte de la carga de deuda. Esto se puede dar de una combinación de reducción de capital, reducción de intereses, periodo de gracia y extensión de los vencimientos”.



Estamos en un default virtual

El presidente inicio su discurso recordando la experiencia del gobierno de Néstor Kirchner.

“Nos propusimos hacer lo mismo que hicimos con Néstor en el 2003, cuando nos hicimos cargo del Gobierno y heredamos una situación similar. Aquella era una situación de default explícito, esta es de default virtual” explicó ante la atenta mirada de los gobernadores en Olivos.

Seguidamente señaló que la idea del gobierno que conduce es “que el pago de la deuda no suponga más postergación para la Argentina”.