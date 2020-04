Afirman que la suba de precios se impulsa desde las fábricas

Viernes 17 de abril de 2020

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

El control de valores de las mercaderías es una de las tareas que encara el Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración y Defensa del Consumidor, con el objetivo de evitar sobreprecios en más de 2.000 productos. Desde el 1 de marzo hasta ayer, la cartera liderada por Karina Aguirre concretó 221 operativos de inspecciones en distintos comercios mayoristas y minoristas de la provincia, en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio.

Con este accionar se detectó que las subas se debieron a la quita de bonificaciones del 40% realizadas desde las fábricas y proveedores de mercaderías, como así también en el doble flete que deben abonar los comerciantes para traer los productos.

En cuanto a las subas, especificaron que lácteos, azúcar, verduras, frutas, carne y pollo conformaron la lista de reclamos por parte de los consumidores.

Los motivos

Karina Aguirre, titular de la cartera de Acción Cooperativa, dialogó con El Territorio y explicó que tras los operativos se detectaron que muchos de los aumentos ya fueron aplicados desde las fábricas.

Explicó que las inspecciones consisten en la verificación de la lista de Precios Máximos de Referencia dispuesto por Nación al 6 de marzo. En el caso de observar un importe mayor, se deberá mostrar el valor por el cual fue comprada la mercadería esa fecha, con el objetivo de evitar un precio abusivo. “Hay veces que los comerciantes adquirieron los productos a un valor superior y no es culpa de ellos”, reconoció.

Luego, la funcionaria aseguró: “Cotejamos las mercaderías y lo que se observó es que los proveedores y las fábricas fueron los que aumentaron desmedidamente los precios. Con los operativos, detectamos que el comerciante vende con algún incremento porque ya desde el origen le fijaron las subas”.

Y añadió: “En gran parte de los casos no es que el incremento es por parte del comerciante porque quiere, sino porque desde el origen de la cadena de valor ya envían con fuertes subas”.

Sobre este punto especificó que se debe a la eliminación de todas las bonificaciones que efectuaban y que, en algunos casos, llegaban al 40 por ciento.

Es por ello que se observaron modificaciones de precios todas las semanas, indicó la funcionaria.

Luego, refirió que otros de los motivos que incidieron en los precios radicó en la prohibición de transportar bienes no esenciales, por lo que los proveedores deben abonar doble flete ya que muchos de los camiones vuelven a sus provincias vacíos.

Por otra parte, mencionó que las denuncias más recurrentes realizadas son sobre los precios de lácteos, azúcar, verduras y frutas (que no son producidas en la provincia), carne y pollo y de productos de limpieza.

En tanto, Alejandro Garzón Maceda, a cargo del área de Defensa del Consumidor, especificó que “los precios de lista no se modificaron y, en muchos casos, no sufrieron cambios desde noviembre. Los aumentos se detectaron desde el origen de la cadena productiva. En ese punto, los comercios no tienen mucha injerencia”.

También recalcó que muchos supermercados mayoristas y minoristas cumplen con los precios estipulados y que los importes máximos constituyen una referencia, tanto para el comerciante como para el comprador, y evitar así abuso de precios.

Más controles