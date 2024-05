San Pedro: yerbateros convocan a una reunión para tratar problemáticas del sector y no descartan movilización | El Territorio

Durante la asamblea tratarán las problemáticas actuales que inquietan al sector, entre las que toma relevancia el precio por kilo de hoja verde y la importación que impactan de manera negativa en la actividad

lunes 06 de mayo de 2024 | 13:00hs.

Productores autoconvocados de San Pedro, convocan a una reunión para mañana martes a las 14 horas en el predio de la Casa de la Familia Yerbatera para tratar las problemáticas actuales que inquietan al sector, entre las que toma relevancia el precio por kilo de hoja verde y la importación que impactan de manera negativa en la actividad. Convocan a dirigentes de distintas zonas productora de yerba mate a participar.

"Semana tras semanas bajan los precios y se extienden los plazos de pago. No podemos seguir laburando así, en $370,00 cubríamos el costo, no podemos trabajar a perdida. La idea es ver que se puede hacer y de lo contario tenemos pensado llevar a cabo una movilización, con el propósito de frenar la actividad. No hay forma de seguir de esta manera" plantearon los colonos autoconvocados sobre la situación actual del sector.

La situación actual pone en riesgo la subsistencia de los productores "Seguimos con inflación, los insumos, servicios y combustibles siguen subiendo y la yerba nos están bajando, hoy con este precio teníamos que bajarle la mano de obra al obrero rural, ya así no le quedaba nada y si le tenemos que bajar cómo van a trabajar. Es complicado el panorama" tal como señalaron.

Las medidas a tomar se decidieran en asamblea y entre los temas a tratar mencionaron: Importaciones en aumento que de continuar significa perder prácticamente el equivalente al mercado externo donde el sector pasa de exportar a importar para consumo. Otro de los ítems es el precio, en ese sentido proponen no aceptar precios bajos ni plazos que deterioran el mercado de la hoja verde y determinar un piso mínimo del valor de hoja verde.