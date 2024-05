Médicos de India y Turquía realizan sus residencias en el Hospital Madariaga | El Territorio

Este año el nosocomio comenzó a recibir fellows (becarios ) de diferentes partes del mundo. "Son rotantes que vienen del exterior por un período determinado para familiarizarse de los procedimientos que hacemos en cirugía reconstructiva y estética" señaló Gustavo Abrile, jefe del servicio

lunes 06 de mayo de 2024 | 11:49hs.

Médicos de India y Turquía eligieron al Hospital Madariaga como centro de formación para realizar sus residencias. Los profesionales se suman al sudafricano Tertius Potgieter quien inició el ciclo de rotación en el Servicio de Cirugía Plástica Reconstructiva a cargo del cirujano Gustavo Abrile en el Madariaga. Coincidencias en resaltar un sistema público gratuito sanitario y sus beneficios directos. Son tres meses de especialización.



El programa se desarrollará todo este año y los médicos se especializan atraídos por la excelencia sanitaria del Hospital Escuela. Las políticas públicas sanitarias del Gobierno de Misiones posicionan al Hospital Madariaga como un centro de excelencia profesional y referente mundial para médicos de otros países que eligen capacitarse en este nosocomio. En breve, llegará una nueva residente rotante de Túnez, Norte de África. Abrile, Jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital Escuela de Agudos “Dr Ramón Madariaga”, dio el génesis del programa a través de sus incontables viajes por el mundo en sinergia con la The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) y así avanzó la idea aplicativa al sistema público dentro del Parque de la Salud de la Provincia.

“Este año 2024 tuvimos la particularidad que, como centro de formación en Misiones venimos entrenando residentes del mundo que serán futuros cirujanos plásticos. A partir de este año comenzamos a recibir fellows ( becarios ), que son rotantes que vienen del exterior por un período determinado para familiarizarse de los procedimientos que hacemos en cirugía reconstructiva y estética”, explicó.

Abrile especificó que la idea primigenia se fue generando a través de la Sociedad Internacional de Cirugía Estética Mundial (ISAPS) “que abarca más de 5 mil miembros en el mundo dentro de los cuales Argentina tiene 200 y muchos de nosotros formamos parte de esta Sociedad Mundial. Ellos hacen un compromiso como centro de formación tanto en el Hospital Público del Parque de la Salud pero el entrenamiento que se le da a los residentes es el equivalente que se le da a los fellows que vienen por 3 meses”, destacó.

En primera persona de los fellows

“Mi nombre es Abdullah Arslan. Vengo de Turquía, de la ciudad de Adana, al sur de Turquía. Soy residente en cirugía plástica, estoy en mi tercer año. Me apasiona trabajar con el cuerpo, estética corporal y reconstrucción corporal. Así que, si te dedicas a la reconstrucción corporal, necesitas aprender sobre el tratamiento del seno después de la extirpación del cáncer. Para reconstrucción y los cánceres de piel, por supuesto, melanoma maligno, ascitis y CBC. Y también necesitamos saber hacer reconstrucciones para estos. Y si quieres aprender sobre estética corporal, por supuesto, Sudamérica, especialmente Argentina y Brasil son famosos por eso. Actualmente estoy trabajando como becario residente con el Dr. Gustavo Abrile, vine por él, porque es uno de los cirujanos plásticos más famosos del mundo en lo que respecta a estética y reconstrucción corporal. Antes de llegar aquí, quería aprender especialmente sobre las abdominoplastias, la aumento glúteo y las operaciones de seno y las liposucciones y BBL, etcétera. También sobre la reconstrucción del cuerpo y de seno post-mastectomía. Realmente he aprendido mucho, la gente aquí en este hospital”, contó el residente.

"Me tratan como si fuera uno de ellos. Como si fuera uno de los argentinos. Y la gente argentina es muy agradable. Y su comida es muy buena. Me encanta esta ciudad. Tienen una hermosa Costanera y corro todos los días. Y voy al gimnasio. Y simplemente el clima es muy bueno, la gente muy agradable, muy linda. Así que esa es mi experiencia, en dos partes. Una parte es la cirugía, la otra parte estoy muy lleno de mi experiencia. Es como si hubiera aprendido mucho sobre ello, especialmente lo que les conté. Y luego, la vida aquí es muy simple. No vi nada malo para mí. Tal vez exista, pero yo no he visto nada, ninguna palabra mala, ningún comportamiento malo. Nada. La gente de Posadas es muy hospitalaria, incluso los Ubers y tiendas y restaurantes por todos lados. Así que esa es mi experiencia. Creo que es una de las mejores becas en el mundo. Así que muchas gracias”.

Residente de la India Dra. Ankita Jawanjal “¡Hola a todos en Posadas, cómo están ustedes? Mi nombre es Dra. Ankita Jawanjal. Finalicé mi grado en cirugía plástica en diciembre de 2023 y he venido aquí para realizar mi beca de la ISAPS en Posadas, que es la beca de la Sociedad Internacional de Cirujanos Plásticos Estéticos, bajo la dirección del Dr. Gustavo Abrile Ya he completado casi 15 días de mi beca y ha sido una experiencia maravillosa. Estoy muy agradecida con la gente de Posadas y con los residentes del hospital y su clínica por su cálida bienvenida. Estaba especialmente interesada en aprender el arte del contorno corporal, algo que creo que me faltó durante mi formación en residencia. Por eso quería explorar más en el campo de la cirugía estética. Esa es la razón por la que elegí Argentina. Es un centro de procedimientos de cirugía cosmética y me alegra mucho haber elegido a Posadas para mi beca. Mi experiencia en Posadas ha sido muy agradable. La gente es muy cálida y acogedora y nunca he tenido ningún encuentro con robos o hurtos. Todos han sido muy amables conmigo y estoy muy agradecida con la gente de Posadas por su cálida bienvenida. En cuanto a las cirugías, he visto abdominoplastias, cirugías de liposucción para el contorno corporal, rinoplastias, y estoy emocionada de continuar viendo procedimientos de implantes glúteos, de pantorrillas, pectorales y estoy emocionada por esta oportunidad. Muchas gracias por todo !”.