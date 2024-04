Corralones lanzan promociones para incrementar sus ventas | El Territorio

Un informe dio a conocer que para construir un metro cuadrado se necesita más de $1,2 millones. Detallan que hay valores a revisar y hay que acomodarse en el rubro

domingo 28 de abril de 2024 | 6:05hs.

Aseguran que son pocas las obras que avanzan en este contexto. Foto: Norma Devechi

En un contexto en el que el rubro construcción está siendo muy golpeado al igual que otras actividades, los corralones consultados afirman que las ventas siguen planchadas y que “se espera que se reactive la situación después de mitad de año”.



No obstante, aseguran que no hay ningún material que no haya mermado su venta. Incluso hasta lo más básico dejó de venderse en grandes escalas. Como método para incrementar las ventas, hay promociones en los materiales de construcción.



Por otro lado, un informe dio a conocer que para construir un metro cuadrado se necesita más 1.200.000 pesos.



En este contexto, además del lanzamiento de los créditos hipotecarios de algunos bancos que a la larga beneficiarán al sector, también en Misiones se reactiva paulatinamente las grandes construcciones en la medida que se reciben los fondos pertinentes desde Nación al igual que el privado, una vez que empiece a acomodarse.



Panorama en corralones

Marta Herterich, gerente de Garro, indicó en diálogo con El Territorio que “no hubo aumentos en los productos en este mes”. Añadió que si bien el ciudadano siempre trata de seguir invirtiendo en materiales, las ventas todavía están por debajo de lo esperado.



“Muy poco movimiento en el rubro”, apuntó. Consultada por algún tipo de ajuste que se haya hecho para mermar gastos, contó que “las empresas no están contratando personal”.



En otro contexto, José Luis Gottschalk, responsable de Don Emilio, en diálogo con Radiactiva 100.7 acentúo que “el panorama de ventas es complejo al igual que en otros rubros”.



El empresario indicó que la merma en las ventas se siente desde hace varios meses.



“El consumidor final que es el que viene a comprar diariamente, ya desde el 20 deja de hacerlo porque prioriza su dinero para otras cuestiones. Sobre todo aquel que se encuentra haciendo una obra despacio”, apuntó.



Por otro lado, dijo que los precios se estacionaron e incluso hay promociones como descuentos en efectivo. “Debido al parate en los corralones, se encuentran facilidades de pago para atraer clientes”, dijo.



“El que venía con una planificación de obra a un año, y seguramente lo hará en año y medio o dos. Porque el consumo de materiales es mucho menor porque hay muchas obras estacionadas en ambos sectores”.



Gottschalk detalló que “los comercios, negocios, empresas o pymes están haciendo un gran esfuerzo porque no sólo bajaron las ventas sino también se están pagando fuertes subas en agua, luz y otros servicios además de los sueldos para sostener empleados”.



Mencionó que son puntos que el gobierno debería revisar para ayudar a la producción y comercios. “No hay reglas claras. Hay aumentos del 100% sin aviso, algo injusto para los trabajadores”.



Consultado por ajustes que hayan hecho, el empresario del reconocido corralón mencionó que “redujo líneas telefónicas y hubo jubilaciones, por lo que esos puestos de empleados no se reemplazaron”.



El informe

Apymeco, la Asociación de Pymes de la Construcción en Buenos Aires, dio a conocer que para construir un metro cuadrado en Argentina se necesitaron hasta marzo $1.214.258,05. Es decir, un 4,5% más que en febrero que se necesitó $1.161.766,47. Según indica el escrito, el índice se genera teniendo en cuenta una gran variedad de datos: como precio por metro cuadrado, costo de materiales, mano de obra, provisiones de terceros, gastos generales, beneficio de empresa constructora, precio de ejecución, costos de proyecto y dirección de obra, costo de tasas y derechos.



En el medio, a finales de esta semana se anunció sobre nuevos créditos hipotecarios, lo que generó gran expectativa en el mercado inmobiliario.



Propuestas como las del Banco Ciudad estarán disponibles a partir del próximo lunes, mientras que el Banco Hipotecario lanzará sus líneas desde el 15 de mayo. Ofreciendo opciones para la compra, construcción y refacción a quienes cuenten con ahorros y capacidad de repago de cuotas por plazos de hasta 20 o 30 años como máximo.



Se espera que otras entidades privadas, anunciarán esta iniciativa en los próximos días. Con este tipo de créditos se espera que el sector de la construcción comience a reactivarse.



Nicolás Martínez, arquitecto, indicó que “hay una baja importante en las obras desde que comenzó el año. Además, con los costos actuales hay mucho que revisar. El que quiere construir tiene un análisis de tiempo importante porque los costos implican mano de obra, materiales, y otras cuestiones a pagar que hacen que en un contexto económico como el que estamos viviendo las obras se paren o directamente no se inicien”.



Por otro lado, apuntó que “los parámetros que se manejan actualmente aún no se acomodaron a la realidad y si bien los materiales dejaron de subir llevar adelante una obra requiere de varios costos”.



Datos del Indec

En febrero de 2024, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (Isac), el índice muestra una variación negativa de 2,6% respecto al mes anterior (Números que continúan en esa racha desde diciembre del 2023). El segundo mes del año mostró una baja de 24,6% respecto a igual mes de 2023. El acumulado dio una disminución del 23,1%.