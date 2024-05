Cher desató la envidia de muchos luego de aparecer en un video donde deja ver la juventud que la abraza a sus 77 años | El Territorio

Cher atrajo las miradas luego de que un usuario publicara un video en redes sociales donde se puede ver a la cantante sobre el escenario interpretando “Believe”, uno de sus mayores éxitos, sin embargo, lo que impresionó a los internautas fue la apariencia física de la cantante, quien parece que tiene acceso a la fuente de la terna juventud, pues luce mejor que nunca a sus 77 años de edad.

lunes 13 de mayo de 2024 | 13:19hs.

Cher se ha mantenido activa en la industria, pues hace un año se ocupó durante un tiempo al escribir el libro de sus memorias y posteriormente creó su álbum navideño, pero ahora, la actriz y cantante dio de que hablar luego de que comenzara a circular un video en redes sociales donde se podía apreciar su aspecto joven y activo lo que de inmediato impactó a sus fans y fieles seguidores.

A través del video que se viralizó en la red social X, antes Twitter, en donde la también actriz se encuentra interpretando una de sus canciones más virales “Believe”, los usuarios comenzaron a comentar aquel clip sobre la juventud que resaltaba en la artista, inclusive, algunos de ellos, la comenzaron a comparar con Lucía Méndez, pues la edad es similar, pero la diferencia física es abismal.

“Esa señora tiene pacto con el diablo (no tengo pruebas, pero tampoco dudas) y yo con 30 me estoy pudriendo”

“Por mucho se mueve más que Lucia Tutankamón Méndez”

“Podrá Lucia Leticia Méndez Pérez? Yo creo que no jajajaja se ahogaba en su espectáculo cantando proud Mary”

“Se ve mejor que madona”

“Es genético, su madre se fue de 96 años y en esa foto tenía 94 años”

Fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en el video. Sin embargo, algunos también resaltaron que la herencia que le dejó su madre fue el aspecto juvenil, pues también era “traga años”.