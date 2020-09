La ESI como herramienta para prevenir el abuso y pedir ayuda - El Territorio Misiones

Domingo 13 de septiembre de 2020

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

Por miedo, culpa o vergüenza, la mayoría de las niñas, niños y adolescentes que son víctimas de abuso sexual callan. A veces hasta la adultez. Saben que algo está mal, pero les cuesta poner en palabras algo de lo que nunca nadie les habló o alertó. Se suelen sentir cómplices de la situación de abuso, sobre todo porque cuando son muy pequeños no entienden del todo lo que les pasa. Por eso, es fundamental enseñarles desde chicos a cuidar su cuerpo y conocer sus partes íntimas.María Alejandra Redero es licenciada en Psicología con formación en Educación Sexual y dialogó con El Territorio sobre la importancia del dictado de Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas, una ley que fue sancionada en 2006 pero todavía su cumplimiento no es efectivo en todos los centros educativos.“La importancia de que los chicos puedan tener acceso a la ESI radica en que se trabaja dentro del marco de los derechos”, explicó.Siempre en el marco del respeto al proceso de desarrollo de cada niño o adolescente, se debe integrar la sexualidad como un aspecto más de la persona, precisó. “Pero hablar de sexualidad no es hablar sólo de genitalidad”, aclaró. “Los niños deben aprender a conocer su cuerpo, sus derechos, cuál es la importancia de prevenir abusos radica allí”, dijo.Así, la ley que se debe aplicar en las aulas le da pauta al niño o adolescente para “conocer cuáles son los límites del cuerpo, cómo lo cuido, cómo lo protejo, eso va a hacer que ese niño o adolescente pueda defenderse de algún tipo de abuso y aprender a pedir ayuda”, indicó Redero. “Cuanto más conozca su cuerpo y sus derechos, más prevenido va a estar”, afirmó.La ESI cumple un rol fundamental para prevenir y dar herramientas a los chicos para que puedan contar lo que les pasa. Muchos casos de abuso sexual fueron detectados en las escuelas luego de clases de ESI, donde el niño o adolescente tuvo la confianza necesaria para poder contar lo que estaba viviendo.“Hay que desmitificar el hecho de que por hablar de sexualidad estamos incentivando a una iniciación precoz de las relaciones sexuales. Por el contrario, cuanto más el niño aprenda a conocer su cuerpo e integrar todo lo que es sexualidad en el sentido amplio, no sólo genitalidad, sino todo lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, lo que significa el placer, eso va a ir previniendo iniciaciones sexuales precoces y sobre todo poder respetar el derecho al consentimiento, que muchas veces está muy desdibujado”, señaló Redero.Y en ese sentido, continuó: “En los abusos pasa eso, no sólo en los niños sino también en los adolescentes y a veces en los adultos que acceden a relaciones sexuales sin consentimiento y sin saber que tienen la posibilidad de decir que no”.El abuso no es sólo penetración o acceso carnal “sino también es exponer a los niños a pornografía o manoseos y ellos a veces no saben que eso es un abuso, que no está bien”, indicó la especialista.Por eso volvió a insistir en la importancia del dictado de ESI en las aulas, ya que el niño sabe que está viviendo una situación que lo perturba o molesta, “pero no llega a saber o a poner en palabras que es un abuso porque nadie le dijo. Recién cuando lo expresan le pueden poner nombre y ellos pueden saber que estaban siendo víctimas de algo que se llama abuso y que eso está mal”.Por último se refirió a lo importante de llamar a las cosas por su nombre. “A los niños les enseñan las partes íntimas con nombres a veces juguetones: ‘la cosita’, ‘el sapito’, ‘el pilín’. Parece que no podemos decir pene o vagina y eso lleva a favorecer juegos de personas adultas sádicas o perversas”, cerró.