Impulsan a la sociedad a involucrarse y denunciar - El Territorio Misiones

Los niños, niñas y adolescentes lidian desde siempre contra un enemigo invisible y no es el coronavirus. Es el abuso sexual. Es una de las violencias más graves que existen y de la cual la sociedad no puede ni debe ser cómplice.De acuerdo con los datos registrados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, los llamados a la Línea 137 por violencias intrafamiliares y/o sexuales aumentaron un 20% durante la cuarentena respecto al mismo período de 2019.En este contexto, El Territorio dialogó con Sabrina Viola, consultora del área de Protección de Derechos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).“Este aumento se relaciona con la interrupción de las clases presenciales y de otras áreas recreativas donde el chico tiene contacto con adultos que pueden ser de confianza y referentes a quienes pueden pedir ayuda, o incluso esos adultos pueden detectar ciertos cambios de conducta”, comenzó explicando.Otro dato devastador es que la cantidad total de niñas y niños que sufrieron estos tipos de violencias se incrementó un 23%: específicamente, aumento del 28% en violencia familiar y del 13% en violencia sexual. Por eso, desde Unicef junto a doce instituciones estatales lanzaron la campaña ‘De los chicos y las chicas #SomosResponsables’, con el objetivo de visibilizar esta problemática y motivar a la población a involucrarse.“Los casos de abuso sexual frecuentemente a nivel mundial son intrafamiliares o del entorno cercano, los datos que registra la Línea 137 nos indica que se da en el 77% de los casos; y que el 50% de los casos suceden en el hogar del niño o niña o del agresor”, detalló Viola.Al ser consultada sobre cómo detectar que un niño fue o está siendo abusado, explicó que existen señales específicas e inespecíficas. “Las específicas del abuso sexual son cuando hay lesiones físicas, genitales; cuando hay embarazos precoces o algo que es fundamental tomar en cuenta: el relato”, detalló.En tanto, las inespecíficas son los cambios de comportamiento, las pesadillas frecuentes o el retroceso escolar. Sin embargo, son indicadores de que algo sucede, pero no siempre implican la vivencia de un abuso sexual.“Es importante fomentar espacios de confianza para que los chicos nos cuenten si les está pasando algo. Por eso es básico transmitir nociones de Educación Sexual Integral (ESI) desde pequeñas edades, esto significa explicarles cuáles son las partes de su cuerpo y nombrarlas sin tabúes, que comprendan qué es una caricia buena o una mala, qué es un secreto bueno o uno malo”.En referencia a esto, indicó que el abuso sexual se da generalmente bajo un pacto de silencio impuesto por el agresor.Por eso, en el contexto actual de aislamiento social, la iniciativa de la campaña es un llamado a que vecinos, familiares y amigos que sospechen o conozcan situaciones de violencia, se involucren y hagan la denuncia.Entre los conceptos más importantes que un niño debe saber desde pequeño, Viola señaló: “Que hay partes del cuerpo que no te las puede tocar cualquiera, ni obligarlos a tener contacto con personas adultas que no conocen. Si un chico no quiere dar un beso para saludar a alguien, no hay que forzarlo; que ellos puedan decidir. Hay que enseñarles que ellos tienen la decisión sobre con quién tener un contacto y con quién no”.En este sentido, es fundamental que los adultos puedan transmitirles confianza para hablar, no juzgar, creer en la palabra y hacerles saber lo bien que hicieron en contar lo que les pasa. “Que sepan que vamos a ayudarlos y acompañarlos, y si son adolescentes, contarles lo que vamos a hacer”, agregó.Sin embargo, manifestó que un error común es interrogar, situación que puede generar el efecto contrario en el niño o adolescente y así revictimizarlo: “No empezar a preguntar detalles, eso no nos importa, corre por cuenta de las autoridades y la investigación judicial. A nosotros nos tiene que importar qué le está pasando y cuál es el riesgo al que se enfrenta”.En cuanto a los daños psicológicos que se pueden producir a largo plazo, aseguró que es distinto según cada caso, no se puede generalizar. “Es algo traumático, pero depende de si fue por única vez o de forma continuada por muchos años, o del vínculo que tiene con su agresor. Puede generar daños físicos y psicológicos muy grandes, afectando a su desarrollo presente y futuro”, expresó.Sobre el proceso de aceptación, también varía en cada caso. En algunos, hablar es una manera de empezar a procesar y hasta sanar. En otros, un proceso judicial con un Estado presente puede ser una forma de comenzar a digerir la situación que vivieron, según indicó la profesional.