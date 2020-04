Alta demanda de misioneros que piden ayuda para volver a sus casas

Miércoles 15 de abril de 2020

Por Daniela Cortés Corresponsalía Buenos Aires

“Desde que comenzó la cuarentena empezamos a recibir el pedido de regreso de muchos misioneros que quieren volver, pero a partir de la decisión del gobierno de organizar los viajes de regreso, no para de sonar”, explicó ayer a El Territorio la directora de la Casa de Misiones, Miriam Durán. Es que el teléfono 011-62360836 al que deben llamar los ciudadanos misioneros que se encuentran fuera de la provincia y quieran volver a sus hogares, no para de recibir llamados. Tanto así que, si bien no pueden aún precisar el número definitivo porque se encuentran en pleno análisis de cada caso, indicaron que las llamadas son numerosas.

Durán es la encargada de atender el teléfono más solicitado por los miles de misioneros que quedaron varados lejos de sus casas y no pueden regresar debido al aislamiento social obligatorio que rige en todo el país desde el pasado 20 de marzo y que busca evitar la propagación de casos de coronavirus en todo el territorio nacional.

“No doy abasto para atender porque las llamadas son constantes. A todos les pedimos los datos y también les solicitamos paciencia para que sepan que estamos trabajando para llevarlos de vuelta a sus casas. Se trata de una tarea que hay que diagramar bien y no se hace de un día para el otro porque son muchas las precauciones sanitarias y legales a respetar para que todo salga bien”, explicó Durán.

Seguidamente, la funcionaria misionera en Buenos Aires dijo que se habilitó otro teléfono más para recibir los pedidos. Se trata del número 011-15-44084663 al que también se puede llamar para solicitar ser incluido en el operativo de traslado de misioneros que ayer fue reglamentado a través de un decreto firmado por el gobernador, Oscar Herrera Ahuad, que establece las características que tendrá este operativo de rescate a los varados fuera de la provincia (ver nota relacionada El protocolo establece...).

También se puede escribir a la dirección de correo electrónico de la Casa de Misiones: casamisiones18@gmail.com o a través de la red social Facebook a la dirección Casa de Misiones.

“La idea es recibir todos los pedidos para tener una dimensión de qué población estamos hablando y de acuerdo a lo que ya determinó el gobernador en el decreto publicado ayer, habrá un sistema de prioridades para que los primeros en volver sean aquellos casos de personas con enfermedad, o de gente que esté desamparada y que no cuente con ayuda de nadie para mantenerse fuera de su lugar de origen”, explicó.

Consultada sobre cuándo empezarán estos viajes a Misiones, Durán dijo que aún no hay fechas “porque recién estamos en etapa de planificación. Los traslados se harán en ómnibus de larga distancia cumpliendo con las normativas necesarias para tal fin en un contexto como el actual donde están suspendidos los viajes de larga distancia y sólo se permite el transporte urbano para las actividades esenciales que se encuentran exceptuadas de la cuarentena”.

Por lo tanto, para el traslado por las rutas nacionales que atraviesan distintas provincias se deberán conseguir los permisos necesarios que eviten cualquier tipo de dificultad legal una vez que se emprenda el viaje desde los distintos lugares del país con destino a Misiones.